Шмыгаль рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза: реально ли это

Язык
Coinspot 22.03.2021
BTC/USD
57421.23
ETH/USD
1786.33
LTC/USD
195.90
НБУ 22.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
К амбициозной цели — стать членом Евросоюза —
Украина планирует прийти за следующие 5-10 лет. Такой позиции придерживается
глава украинского правительства Денис Шмыгаль, о чем он рассказал в интервью
немецкому изданию Handelsblatt.
Украина может стать членом ЕС через 5-10 лет — Шмыгаль. Фото: Global Look Press
По словам политика, Украина уже давно готова
стать одним из членом-партнеров ЕС. Шмыгаль подчеркивает, что слишком высокая
цена уже уплачена за эту возможность — жизни сотни погибших солдат на Донбассе в
войне с Россией.
Говоря о временных рамках, премьер-министр
предполагает, что ближайшие 5-10 лет позволят Украине вступить в Европейский
Союз. Более того — похожие амбиции государство демонстрирует и насчет вступления
в НАТО.
"Комментарии" поинтересовались у экспертов,
насколько реальны подобные прогнозы от Дениса Шмыгаля и на чем они могут
обосновываться при нынешнем кризисе на фоне коронавирусной пандемии.
Так, директор Украинского института политики
(УИП) Руслан Бортник считает, что прогнозы можно делать разные. Но это не
значит, что они сбудутся.
При этом Бортник подчеркивает, что "прогнозировать
и фантазировать наши премьеры любят".
Реальность же, по словам эксперта, такова: не
факт, что мы за 5-10 лет получим даже статус кандидата в ЕС.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Евросоюзе нашли очередной рычаг давления на Россию.
Также на портале можно узнать, насколько реальным видят в отечественном правительстве двойное гражданство украинцев со странами ЕС.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Бандера
сегодня, 15:04
Когда ЕС развалится, то сразу же единственным членом станет Украина. С таким положением дел в стране-возможен только такой вариант.