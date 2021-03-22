Шмыгаль рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза: реально ли это

К амбициозной цели — стать членом Евросоюза — Украина планирует прийти за следующие 5-10 лет. Такой позиции придерживается глава украинского правительства Денис Шмыгаль, о чем он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt.



Украина может стать членом ЕС через 5-10 лет — Шмыгаль. Фото: Global Look Press

По словам политика, Украина уже давно готова стать одним из членом-партнеров ЕС. Шмыгаль подчеркивает, что слишком высокая цена уже уплачена за эту возможность — жизни сотни погибших солдат на Донбассе в войне с Россией.

Говоря о временных рамках, премьер-министр предполагает, что ближайшие 5-10 лет позволят Украине вступить в Европейский Союз. Более того — похожие амбиции государство демонстрирует и насчет вступления в НАТО.

"Комментарии" поинтересовались у экспертов, насколько реальны подобные прогнозы от Дениса Шмыгаля и на чем они могут обосновываться при нынешнем кризисе на фоне коронавирусной пандемии.

Так, директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник считает, что прогнозы можно делать разные. Но это не значит, что они сбудутся.

"Подобные прогнозы играют роль своеобразного акселератора для каких-то реформ, призванных ускорить движение в ЕС. Но мне кажется, что задача поставлена не реалистичная. Ни экономически, ни стратегически, ни политически мы к членству в Евросоюзе в ближайшее время готовы не будем", — отмечает директор УИП.

При этом Бортник подчеркивает, что "прогнозировать и фантазировать наши премьеры любят".

"Предшественник Шмыгаля, Гончарук, к примеру, обещал рост ВВП на 40%, более 1 миллиона новых рабочих мест и привлечение 50 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций за 5 лет, — напоминает эксперт. — Шмыгаль в недавно представленной Стратегии заявил, что видит к 2030-у рост реального ВВП не менее чем в два раза, а рост ВВП на душу населения — не менее чем до $10 тыс. Но всё это — из области фантазии".

Реальность же, по словам эксперта, такова: не факт, что мы за 5-10 лет получим даже статус кандидата в ЕС.

"А заявления такие делаются, чтобы продемонстрировать нашу приверженность европейскому курсу, дать надежу обществу. Но без реальных реформ, одними прогнозами и надеждами мы ближе к Евросоюзу не станем", — резюмирует Руслан Бортник.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Евросоюзе нашли очередной рычаг давления на Россию.

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