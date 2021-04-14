"Это решающий тест для США и Европы": политэксперт об агрессии России против Украины

Напряженная ситуация на Донбассе и концентрация российских военнослужащих у границ Украины беспокоит многие иностранные правительства. По мнению экс-премьера Швеции Карла Бильдта, Кремль может развязать войну не только в Украине, но и на территории Восточной Европы в целом, сообщает The Washington Post.



Карл Бильдт. Фото из открытых источников

Бильдт уверен, что всем прогрессивным странам (особенно это касается Европы) следует объединиться в противостоянии вероятной российской агрессии. О "наполеоновских планах" РФ свидетельствует, по мнению бывшего политика, возрастающее напряжение в восточных регионах Украины. Нельзя оставить без внимания, говорит Карл Бильдт, и якобы находящиеся на учениях у границ с Украиной российские войска.

По мнению экс-чиновника, в Москве могут рискнуть разыграть повтор действий 2014 года. Как объясняет Бильдт, сначала последуют активные военные провокации и попытки захватить побольше территорий. Затем российские дипломаты сядут за стол переговоров, пытаясь "выторговать" себе некие политические и не только преференции.

По словам Бильдта, Западу следует подготовить очередные "взыскания" для России в виде санкций. Одним из предложений бывший политик называет вероятное "отключение" РФ от международной финансовой системы. При таком раскладе, предполагает Карл Бильдт, даже Путину не помогла бы даже посильная помощь со стороны Китая.

Экс-глава правительства Швеции настаивает на том, что нынешние действия России станут настоящим "тестом" на ответственность как для Евросоюза, так и Штатов. Только в общем противодействии Путину и его команде, считает Бильдт, можно остановить вероятное разрастание военного конфликта на весь европейский континент.

К слову, беспокойство насчет расширения конфликта существует и в Украине. Так, Леонид Кравчук предполагает, что внезапная полноценная атака РФ на украинское государство может стать подспорьем для Третьей мировой войны.

Отметим, что Карла Бильдта не один год считают одним из самых ярых иностранных лоббистов Украины на мировой политической арене.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Кремле наконец-то впервые отреагировали на призывы многих зарубежных правительств прекратить накалять обстановку у восточной украинской границы. Больше подробностей — в нашем материале.

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