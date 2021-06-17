«Есть план максимум»: Арахамия рассказал, чего ждут от встречи Зеленского и Байдена

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Вечканова Елена
После окончания столь
ожидаемого Женевского саммита Байден-Путин Украина может начать полноценную подготовку
к визиту президента Владимира Зеленского к главе Белого Дома. Как продвигается планирование встречи и какой "план максимум" ожиданий
от этого мероприятия, подробно рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид
Арахамия.
Давид Арахамия раскрыл "план максимум" поездки Зеленского в США. Фото: РБК-Украина
С политиком пообщалась
парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.
По словам
Арахамии, украинская сторона имеет весьма амбициозные планы насчет предстоящего
визита в Вашингтон. При этом политик утверждает, что задумки вполне могут
воплотиться в жизнь при должном построении диалога с американской властью.
В целом же
политик отмечает, что у президента уже подготовили настоящий "план максимум",
который украинские дипломаты попробуют воплотить в жизнь, встретившись с
Байденом и представителями Конгресса.
Также Давид
Арахамия не отрицает, что Украина попробует вновь затронуть тему российского
газопровода "Северный поток-2". Депутат надеется, что, вероятно, строительство
газовой магистрали все же может быть приостановлено за счет новых санкций со
стороны Америки. Впрочем, плюсом будет уже и то, если Джозеф Байден хотя бы
изменит свое мнение насчет СП-2 на более жесткое, считает Арахамия.
По словам Давида
Арахамии, значительное внимание уделят и моменту экономическо-инвестиционного
сотрудничества.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению Владимира Зеленского, Украине придется сделать, если она лишится поддержки западных партнеров. Подробности — в нашем материале.
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