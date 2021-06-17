«Есть план максимум»: Арахамия рассказал, чего ждут от встречи Зеленского и Байдена

После окончания столь ожидаемого Женевского саммита Байден-Путин Украина может начать полноценную подготовку к визиту президента Владимира Зеленского к главе Белого Дома. Как продвигается планирование встречи и какой "план максимум" ожиданий от этого мероприятия, подробно рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.



Давид Арахамия раскрыл "план максимум" поездки Зеленского в США. Фото: РБК-Украина

С политиком пообщалась парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.

По словам Арахамии, украинская сторона имеет весьма амбициозные планы насчет предстоящего визита в Вашингтон. При этом политик утверждает, что задумки вполне могут воплотиться в жизнь при должном построении диалога с американской властью.

"У нас нет повестки "поехать и показать господину Байдену то, что у нас есть". Это даже звучит глупо, — говорит Давид Арахамия. — Но отдельные обязательства мы все равно имеем. Как, к примеру, насчет транша МВФ. Имеющиеся требования в этой плоскости мы сейчас выполняем".

В целом же политик отмечает, что у президента уже подготовили настоящий "план максимум", который украинские дипломаты попробуют воплотить в жизнь, встретившись с Байденом и представителями Конгресса.

"Перед нами стоят большие вызовы. В первую очередь, в военном плане. Хотелось бы создать некую отдельную систему военной помощи от Штатов, — говорит глава фракции "Слуга народа". — Все дело в том, что по некоторым направлениям Украина не может справиться исключительно своим финансированием. В первую очередь это касается военно-морского флота и усовершенствования авиации".

Также Давид Арахамия не отрицает, что Украина попробует вновь затронуть тему российского газопровода "Северный поток-2". Депутат надеется, что, вероятно, строительство газовой магистрали все же может быть приостановлено за счет новых санкций со стороны Америки. Впрочем, плюсом будет уже и то, если Джозеф Байден хотя бы изменит свое мнение насчет СП-2 на более жесткое, считает Арахамия.

"Есть и некоторые финансовые задания по "плану максимум", — говорит политик. — Отдельные из них касаются полученных Украиной еще в 2014 году гарантий на 1 млрд долларов. Это помогает привлекать деньги из-за границы за гораздо меньший процент".

По словам Давида Арахамии, значительное внимание уделят и моменту экономическо-инвестиционного сотрудничества.

"Сейчас существует программа "военного страхования" в Америке. Таким образом обеспечиваются инвесторы, которые бы хотели работать в других странах, но беспокоятся насчет вероятной утери части бизнеса из-за войны, которая идет на территории государства, — объясняет нардеп. — Если Украине удастся заключить сделку о подобном страховании, это может помочь увеличить приток иностранных инвесторов в страну".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению Владимира Зеленского, Украине придется сделать, если она лишится поддержки западных партнеров. Подробности — в нашем материале.

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