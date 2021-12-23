Есть ли шансы прекращения огня на Востоке, и что делать Киеву: обьясняют эксперты

Возможно ли урегулирование ситуации на Донбассе, фото из открытых источников

Представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группы переговорщиков по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили о вероятности объявления перемирия на время новогодних и рождественских праздников. При этом представители т.н. "ЛНР" уже опровергли это заявление. Не излучал оптимизм и глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Ш ансы прекращения обстрелов на Новый год и Рождество есть

Эксперт Украинского института политики Никита Трачук обращает внимание, что новость о возможном перемирии появилась в тех же российских СМИ в стиле "Киев заявил, что...", "по заявлениям Киева…". То есть, делался акцент на то, что это заявление исключительно украинской стороны.

"Потом появилось и заявление Грызлова по итогам этого заседания ТКГ. И оно было весьма сдержанным. Отмечалось, что как раз таки представители т.н. "республик" предложили перемирие, а от Украины якобы не было конкретных шагов навстречу. В очередной раз нашу сторону обвинили в том, что она затягивает переговоры и занимается имитацией мирного процесса", – отмечает эксперт.

При этом он считает, что шансы прекращения обстрелов на Новый год и Рождество есть. Если будут не заявления ради политического пиара, а реальные действия для этого.

"Судя по тому, что говорит другая сторона, похоже, что Киев заявляет о перемирии, о котором никто, кроме него, не слышал. В том же ракурсе можно рассматривать заявления о возможном скором обмене и открытии КПВВ. Хочется верить в лучшее, но с реализацией соответствующих заявлений пока – проблемы", – подчеркивает Никита Трачук.

Украинская власть должна публично озвучить свои предложения по урегулированию ситуации

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверен: пока не будет решен вопрос между США и РФ по предложениям Кремля о новой международной системе безопасности, ситуация на Востоке нашей страны не улучшится. Правда – и не ухудшится.

"Конфликт низкой интенсивности будет жить своей жизнью – ни мира, ни войны… Будут периодически эскалация и деэскалация, – прогнозирует Олег Стариков. – Обнадеживает, что украинская власть, похоже, поняла – дальнейшее затягивание решения проблемы Донбасса приведет к ухудшению ситуации. И может "похоронить" партию "Слуга народа" на следующих выборах. Не обнадеживает, что мы полностью "легли" под "указания" Вашингтона и Лондона в качестве раздражителя, дразнителя "Большого медведя" – РФ. Ну, а Россия раз уж выставила свои "красные линии" – своего добьется. Нравится это Украине и Западу или нет".

По мнению эксперта, если официальный Киев не будет ничего делать в нынешней геополитической ситуации, не выдвигать свои политические требования в процессе заключения "сделки" между США и РФ, то вопросы могут решить, игнорируя наши интересы.

"Украинская власть должна немедленно, публично озвучить свои предложения по урегулированию ситуации, направить их в столицы ведущих стран мира (Москва, Вашингтон, Пекин, Брюссель – как столица ЕС). А все заявления того же Офиса президента о том, что мы уже такие предложения подали, но никому о них пока не расскажем – путь в никуда. Это говорит о том, что таких предложений нет, – считает Олег Стариков. – Политика, особенно в сфере международной безопасности, – публична. И чем о ней больше знают, тем лучше. Что подтверждают действия РФ, когда она передали свои соответствующие предложения – и озвучила их на весь мир".

Как сообщал портал "Коментарии", эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория.





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