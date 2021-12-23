Есть ли шансы прекращения огня на Востоке, и что делать Киеву: обьясняют эксперты

Возможно ли урегулирование ситуации на Донбассе, фото из открытых источников
Представители украинской стороны в Трехсторонней
контактной группы переговорщиков по урегулированию конфликта на Донбассе, заявили
о вероятности объявления перемирия на время новогодних и рождественских
праздников. При этом представители т.н. "ЛНР" уже
опровергли это заявление. Не излучал оптимизм и глава российской
делегации в ТКГ Борис Грызлов. Эксперты проанализировали ситуацию для издания
"Комментарии".
Шансы прекращения
обстрелов на Новый год и Рождество есть
Эксперт Украинского института политики Никита
Трачук обращает внимание, что новость о возможном перемирии появилась в тех же
российских СМИ в стиле "Киев заявил, что...", "по заявлениям
Киева…". То есть, делался акцент на то, что это заявление исключительно
украинской стороны.
"Потом появилось и заявление Грызлова по
итогам этого заседания ТКГ. И оно было весьма сдержанным. Отмечалось, что как
раз таки представители т.н. "республик" предложили перемирие, а от Украины якобы
не было конкретных шагов навстречу. В очередной раз нашу сторону обвинили в
том, что она затягивает переговоры и занимается имитацией мирного процесса", –
отмечает эксперт.
При этом он считает, что шансы прекращения
обстрелов на Новый год и Рождество есть. Если будут не заявления ради
политического пиара, а реальные действия для этого.
"Судя по тому, что говорит другая сторона, похоже,
что Киев заявляет о перемирии, о котором никто, кроме него, не слышал. В том же
ракурсе можно рассматривать заявления о возможном скором обмене и открытии
КПВВ. Хочется верить в лучшее, но с реализацией соответствующих заявлений пока
– проблемы", – подчеркивает Никита Трачук.
Украинская власть должна публично
озвучить свои предложения по урегулированию ситуации
Эксперт по вопросам сектора обороны и
безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков уверен: пока не будет
решен вопрос между США и РФ по предложениям Кремля о новой международной
системе безопасности, ситуация на Востоке нашей страны не улучшится.
Правда – и не ухудшится.
"Конфликт низкой интенсивности будет жить
своей жизнью – ни мира, ни войны… Будут периодически эскалация и деэскалация, –
прогнозирует Олег Стариков. – Обнадеживает, что украинская власть, похоже,
поняла – дальнейшее затягивание решения проблемы Донбасса приведет к ухудшению
ситуации. И может "похоронить" партию "Слуга народа" на следующих выборах. Не
обнадеживает, что мы полностью "легли" под "указания" Вашингтона и Лондона в
качестве раздражителя, дразнителя "Большого медведя" – РФ. Ну, а Россия раз уж
выставила свои "красные линии" – своего добьется. Нравится это Украине и Западу
или нет".
По мнению эксперта, если официальный Киев не
будет ничего делать в нынешней геополитической ситуации, не выдвигать свои
политические требования в процессе заключения "сделки" между США и РФ, то
вопросы могут решить, игнорируя наши интересы.
"Украинская власть должна немедленно, публично
озвучить свои предложения по урегулированию ситуации, направить их в столицы
ведущих стран мира (Москва, Вашингтон, Пекин, Брюссель – как столица ЕС). А все
заявления того же Офиса президента о том, что мы уже такие предложения подали,
но никому о них пока не расскажем – путь в никуда. Это говорит о том, что таких
предложений нет, – считает Олег Стариков. – Политика, особенно в сфере
международной безопасности, – публична. И чем о ней больше знают, тем лучше.
Что подтверждают действия РФ, когда она передали свои соответствующие предложения
– и озвучила их на весь мир".
Как сообщал портал "Коментарии", эксперты объяснили, чего на самом деле хочет Россия от Украины, и это не территория.
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