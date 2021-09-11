Еще одна опасность для суверенитета Украины: Кулеба рассказал, зачем Путину идея «союзного государства»

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, если Кремль добьется своего и Россия растворит в себе Беларусь, когда история создания "союзного государства" перейдет в юридическую плоскость, то это будет означать для Украины, что опасность военного вторжения со стороны врага только нарастает. В таком случае мы получаем дополнительные 1000 км источника опасности. Как передает издание "Комментарии", такое заявление главный дипломат страны сделал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".

Дмитрий Кулеба Фото: Украинская правда

Дмитрий Кулеба отметил, как в России, так и в Беларуси сознательно запускают в информационное пространство тезисы о том, что две страны не только будут строить экономику на одном фундаменте, но и иметь одну оборонительную линию, которая, конечно же, лишь на словах есть оборонительной, потому как нападать на эти страны никто не собирается. Звучат идеи о планах экономической интеграции из 28 программ, а также об общем оборонном пространстве.

Министр считает, что учения "Запад 2021" должны стать для Украины серьезным поводом для беспокойства. Те планы, которые во время военных учений отрабатываются не несут ничего хорошего для Украины. Дипломат считает, что, если Россия поглотит Беларусь, то Украина автоматически получит опасность на еще 1000 км своей границы, на этот раз уже со стороны Беларуси.

Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Лукашенко давно уже выпустил ситуацию из-под контроля. Основные решения принимаются в Кремле.

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