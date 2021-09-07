Кулеба рассказал о хорошей новости из Москвы

Россия может согласиться на встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Как информирует издание "Комментарии", таким прогнозом в эфире канала "1+1" поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат объяснил, что, если раньше Кремль наотрез отбрасывал идею встречи двух президентов, то теперь он хотя бы начал торги на этот счет, допуская возможный диалог двух лидеров.

Дмитрий Кулеба Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба озвучил такую информацию, отвечая на вопрос, может ли быть так, что у Путина согласятся встретиться, при условии, что о Крыме два президента говорить не будут. Министр заявил, однозначно хорошей новостью есть то, что Москва уже хотя бы начала торги. Ранее Кремль просто сообщал, что встреча не может состояться, так как нет никаких наработок, а встреча ради самой встречи не нужна никому.

Дипломат добавил, темы, которые могли бы обсуждаться на встрече будут обсуждаться, но о Крыме Украина не перестанет говорить, как и не перестанет настаивать на деоккупации Крымского полуострова. Проведением саммита "Крымская платформа" Киев еще раз дал понять, что эта тема не может быть закрыта, какие бы условия не ставила Москва.

По словам Дмитрия Кулебы, тема Крыма не может не быть затронута во время встречи Путина и Зеленского. Другой вопрос, как это будет освещаться публично.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какая вероятность того, что Путин и Зеленский встретятся в этом году. Песков намекнул, что главная проблема – это желание украинских коллег говорить о Крыме.





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