Украине не нужна американская система ПРО, – Кулеба сделал неожиданное заявление

Украине может не понадобиться американская система ПРО, поскольку идет активная работа над разработкой системы ПРО отечественного производства, ничем не уступающей по эффективности американской. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире политического ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Дмитрий Кулеба - Фото liga.net

Министр иностранных дел отметил, что образец базовой технологии не обязательно должен быть взят именно из США. Есть много других стран, где система ПРО ничем не хуже американской, они также преуспели в этой сфере. По словам Дмитрия Кулебы, сейчас Украина ведет переговоры о том, чтобы иметь доступ к ним. Оборона Украины по-прежнему есть одним из главных приоритетов главы государства Владимира Зеленского.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к встрече Зеленского и Путина, но Кремль по-прежнему ищет лишь отговоркиргщ, чтобы такой встречи самое ближайшее время не состоялось. Киев же со своей стороны готов на любой формат встречи, лишь бы появилась возможность после переговоров приблизить мир на Донбассе.

Также читайте на "Комментариях" — Кулеба раскрыл подробности договоренностей Байдена и Зеленского, заявив, что Киев и Вашингтон подписали "беспрецедентный документ" от которого выиграли две стороны. По словам министра иностранных дел, то, что встреча двух лидеров длилась больше запланированного изначально лишь подтверждает, что Джо Байдену и Владимиру Зеленскому удалось найти компромиссы по ключевым вопросам.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!