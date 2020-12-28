Ермак заявил, что встреча советников глав государств "Нормандской четверки" может состояться в январе 2021

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча советников глав стран "Нормандской четверки" может произойти уже в начале будущего года. В то же время спикер главы Российского государства Дмитрий Песков заявил об отсутствии подвижек в выполнении Минских договорённостей.

Андрей Ермак подчеркивает, что работа в Нормандском формате идет на постоянной основе. А Песков в свою очередь считает, что в целом за процесс урегулирования "никто даже не брался" и за всё время удалось реализовать единичные положения.



"Конечно это делает маловозможным какое-то продвижение вперёд и сохранение оптимизма относительно перспектив дальнейшей работы", — уточнил пресс-секретарь президента РФ.





Ранее "Комментарии" писали о том , что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже более года воплощает в реальность планы Москвы по "присоединению Украины к ОРДЛО". Об этом говорит российский оппозиционный деятель Андрей Пионтковский в программе "Все по беспределу". По его словам, глава ОП все время делает так, чтобы наше государство шло на поводу у политиков России в отношении т.н. ДНР и ЛНР, а Москва потом спрашивает, почему эти обязательства Украина до сих пор не выполнила.

Кроме того, порталу стало известно о том, что у Зеленского на пару с главой его офиса 23 советника. При чем большая часть из них – подчиненные Андрея Ермака. По информации, полученной Комитетом избирателей Украины от ОП, на конец ноября у главы ОП насчитывалось 19 советников, в то время, когда у главы украинского государства Владимира Зеленского только 4, и все они не состоят в штате аппарата Президента.





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