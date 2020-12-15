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"Андрей Ермак уже год реализует планы Кремля по "присоединению Украины к ОРДЛО", - российский политолог

Первая измена Ермака украинскому народу, по словам политолога, состоялась в июле 2019

сегодня, 21:31
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уже более года воплощает в реальность планы Москвы по "присоединению Украины к ОРДЛО".

"Андрей Ермак уже год реализует планы Кремля по "присоединению Украины к ОРДЛО", - российский политолог

Об этом говорит российский оппозиционный деятель Андрей Пионтковский в программе "Все по беспределу". По его словам, глава ОП все время делает так, чтобы наше государство шло на поводу у политиков России в отношении т.н. ДНР и ЛНР, а Москва потом спрашивает, почему эти обязательства Украина до сих пор не выполнила.

Пионтковский подчеркивает, что впервые Ермак предал государство летом прошлого года, заключив соглашение со своим куратором — помощником президента России Владиславом Сурковым, где украинская власть брала на себя одностороннее обязательство по реализации формулы Штаймайера ".


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у Зеленского на пару с главой его офиса 23 советники. Причем большинство из них — подчиненные Андрея Ермака. По информации, полученной Комитетом избирателей Украины от ОП, на конец ноября у председателя ОП насчитывалось 19 советников, в то время, когда у главы украинского государства Владимира Зеленского только 4, и все они не находятся в штате аппарата Президента.

Кроме того, порталу стало известно о том, что суд Шевченковского района столицы обязал СБУ возбудить уголовное дело против главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный избранник от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев. "Только Шевченковский суд Киева обязал СБУ возбудить производство по ст.111 (госизмена) и 114 (шпионаж) относительно Андрея Ермака! Дело связано со сливом операции по вагнеривцев. На честное следствие Баканова надежды, конечно, мало. Но мы продолжаем требовать создания временной следственной комиссии в Верховной Раде ", — говорится в сообщении.



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Источник: https://pushnews.com.ua/piontkovskij-ermak-agent-moskvy-kotoryj-realizuet-rossijskij-plan/
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