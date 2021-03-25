Ермак рассказал о плане завершения войны на Донбассе и лжи Кремля

Глава Офиса президента Украины и политический советник Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о новом мирном плане по урегулированию ситуации на Донбассе и лжи со стороны представителей Кремля. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

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По его словам, публикация некоторых положений мирного плана в российской газете "Коммерсантъ" подтверждает тот факт, что документ находится в расположении россиян, хотя ранее в Кремле это отрицали. Он отметил, что ранее говорил о наличии нового мирного плана, который состоит из предложений Украины, Франции и Германии.

Глава Офиса президента отметил, что Россия может способствовать завершению войны на Донбассе и вернуть Украине оккупированные территории. Ермак также подчеркнул, что публикация положений мирного плана в российских СМИ нарушает этику внутренних договоренностей, которые были достигнуты в рамках нормандского формата.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма Россией в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", после которого Владимир Путин подписал указ о "присоединении" полуострова к РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали, когда Зеленский встретится с Байденом.

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