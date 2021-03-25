Ермак рассказал о новой встрече Зеленского и Путина

Глава Офиса президента Украины и политический советник главы государства Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал возможность проведения нового саммита в нормандском формате. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

Фото: EPA

По словам Ермака, Украину постоянно обвиняют в том, что встреча в нормандском формате является для нас самоцелью. Однако это не так. Он отметил, что встреча лидеров стран необходима, однако она должна закончиться конкретным результатом. Глава ОП подчеркнул, что наша страна делает все необходимые шаги для этого.

Ермак сказал, что план мирного урегулирования, который основан на предложения Франции и Германии может быть утвержден на новой встрече лидеров стран нормандской четверки. Он заявил, что пункты этого плана предусматривают логическую последовательность шагов, которые помогут завершить конфликта на Донбассе, вернуть территории под контроль Украины и провести демократические выборы.

Также он сказал, что в первую очередь необходимо выполнить все пункты по вопросам безопасности. Первая и последняя встреча в нормандском формате во время президентства Владимира Зеленского состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Зеленский встретится с Байденом.

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