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Ермак рассказал, благодаря кому Россия отвела войска от Украины

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной является заслугой президента Зеленского

сегодня, 14:00
Автор:

Гриниченко Дима

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной является прямой заслугой главы государства Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Ермак рассказал, благодаря кому Россия отвела войска от Украины

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: ОП

По словам Ермака, благодаря слаженной работе президента Украины Владимира Зеленского, представителей его команды, украинских дипломатов и стратегических партнеров Украины, Россия отвела свои войска от границ нашей страны, снизив военную угрозу, которая нарастала в последнее время. 

Он отметил, что команда Зеленского работает ради страны, а не ради пиара. Глава ОП подчеркнул, что на сегодняшний день Украина имеет огромный уровень международной поддержки. В пример он привел переговоры между Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, которые недавно состоялись в Париже. 

Справка: в последние недели Россия массово стягивала войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля открыто угрожали нашей стране войной и даже уничтожением государства. Российские пропагандисты обсуждали возможность бомбежки украинских городов. 

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отводе войск от границ с Украиной якобы из-за окончания военных учений. Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины с апреля 2014 года, которую она ведет на Донбассе силами незаконных вооруженных формирований и регулярных войск РФ. 

Ранее "Комментарии"сообщали о том, что Виктора Медведчука скоро могут посадить в тюрьму.

Читайте также о фактическом отказе Путина от Минских соглашений по Донбассу.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1TYYuiWwxDE
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