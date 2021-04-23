Ермак рассказал, благодаря кому Россия отвела войска от Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отвод российских войск от границы с Украиной является прямой заслугой главы государства Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Андрей Ермак и Владимир Зеленский. Фото: ОП

По словам Ермака, благодаря слаженной работе президента Украины Владимира Зеленского, представителей его команды, украинских дипломатов и стратегических партнеров Украины, Россия отвела свои войска от границ нашей страны, снизив военную угрозу, которая нарастала в последнее время.

Он отметил, что команда Зеленского работает ради страны, а не ради пиара. Глава ОП подчеркнул, что на сегодняшний день Украина имеет огромный уровень международной поддержки. В пример он привел переговоры между Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, которые недавно состоялись в Париже.

Справка: в последние недели Россия массово стягивала войска к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма. Чиновники Кремля открыто угрожали нашей стране войной и даже уничтожением государства. Российские пропагандисты обсуждали возможность бомбежки украинских городов.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об отводе войск от границ с Украиной якобы из-за окончания военных учений. Россия продолжает вооруженную агрессию против Украины с апреля 2014 года, которую она ведет на Донбассе силами незаконных вооруженных формирований и регулярных войск РФ.

Ранее "Комментарии"сообщали о том, что Виктора Медведчука скоро могут посадить в тюрьму.

Читайте также о фактическом отказе Путина от Минских соглашений по Донбассу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!