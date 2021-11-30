Угрозу вторжения РФ в Украину обсудят в НАТО: что поможет сдержать агрессора

Во вторник, 30 ноября, Риге началась двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, одной из главных тем которой станет российское военное наращивание вблизи Украины.

Вторжение РФ в Украину - Коллаж "Комментарии"/Д.Романюк

Что важно предпринимать самой Украине в ракурсе возможного вторжения войск РФ с любого направления (ведь НАТО за нас воевать не будет)? Что уже предпринимается? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Единственный путь предотвращения полномасштабного российского вторжения – это повышение потенциальной цены, которую оккупанту придется за это заплатить

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко подчеркивает, что ситуация у наших границ – стабильно напряженная. А Вооруженные Силы Украины, по его словам, находятся в максимально возможной боевой готовности.

"Следующий шаг при повышении уровня угрозы – это проведение мобилизационных мероприятий и действий, которые характерны для режима военного положения (ВП). То есть, отмена отпусков у военнослужащих, нахождение всех на своих постах, на своих позициях; вывод подразделений, которые находятся в местах постоянной дислокации, за пределы этих мест. Всё это может происходить и без введения военного положения, при этом де-факто это будет именно ВП. Насколько мне известно, пока высшее военно-политическое руководство подобных действий предпринимать не намерено. С другой стороны, такие вещи и не анонсируются, они готовятся и проводятся скрытно", – отмечает эксперт.

По его словам, в открытом доступе есть информация о возможном проведении в декабре внеплановых сборов резервистов (оперативного резерва первой очереди). Это также – один из элементов готовности страны к отражению агрессии.

Этому аспекту следует уделить сейчас максимум внимания", – считает Юрий Кочевенко. "Сложным остается вопрос с территориальной обороной. На бумаге – 25 бригад, а по факту может всего две. Готовность и быстрое разворачивание подразделений территориальной обороны, на мой взгляд, более чем актуально в свете угрозы полномасштабного вторжения России

Также, по его мнению, в ракурсе повышения боеспособности следует усилить работу с оперативным резервом. Наладить мобилизационные механизмы, по которым резервисты по первому же сигналу моментально прибывали бы в свои воинские подразделения, оперативно сделав их полнокровными боевыми единицами.

"Единственный путь, на мой взгляд, предотвращения полномасштабного российского вторжения – это повышение потенциальной цены, которую оккупанту придется за это заплатить. Только это способно сдержать агрессора, – говорит эксперт. – Никакое международное давление, санкции, изоляция, осуждение россиян не напугают. Лишь колоссальные потери и понимание неосуществимости планов. Ведь проигранная в Украине война будет означать крах путинского режима в России. И на вторжение руководство РФ пойдет, только будучи стопроцентно уверенным в победе. Если мы приложим все усилия, чтобы такой уверенности у них не было, это способно предотвратить и сам факт подобных действий со стороны Кремля".

Важно, чтобы меморандумы и соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и другими государствами были наполнены реальным смыслом

Руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко отмечает, что у Украины есть стратегические и тактические задачи, которые должны выполняться для увеличения обороноспособности нашего государства.

"Учитывая возросшие риски российской агрессии, следует созывать СНБО и обсудить с военнослужащими актуальные вопросы касательно их потребностей. Оперативно, чуть ли не в ручном режиме, решить все проблемы. Чтобы были обеспечены все базовые потребности наших защитников, по всем параметрам", – говорит эксперт.

Он также считает необходимым в начале следующего года провести масштабные военные учение по всей территории Украины.

"Важно провести боевое слаживание разных бригад, разных видов и родов войск, – поясняет Александр Мусиенко. – Также следует провести сборы и обучение резервистов".

На уровне СНБО и государства вообще необходимо определить одним из приоритетов национальной экономики оборонно-промышленный комплекс, уверен эксперт. И проводить усиленный контроль за выполнением задач по важным направлениям, которые определены в Стратегии оборонпрома (ракетная программа и так далее).

"Безусловно, следует проводить постоянные консультации и работу с нашими международными партнерами для консолидации поддержки Украины. И тут важна предметная составляющая. Чтобы меморандумы и соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Украиной и другими государствами были наполнены реальным смыслом. К примеру, совместно производить отдельные системы вооружения, наладить поставки отдельных систем вооружения в Украину. По примеру того, как мы сотрудничаем с Турцией по БПЛА "Байрактар". Кроме того, необходимо активизировать борьбу с украинской коррупцией и российской агентурой. И, конечно, должна быть максимальная поддержка украинской армии, военного командования со стороны руководства государства и всех граждан", – резюмирует Александр Мусиенко.

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