Шмигаль: РФ стремится сорвать евроантлантические стремления Украины

Российская Федерация на регулярной основе демонстрирует свой военный потенциал и, безусловно, стремится сорвать евроатлантические стремления Украины. В преддверии визита в Брюссель премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о своем взгляде на действия России в интервью изданию Politico. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль - фото из открытых источников

По словам главы правительства, постоянное наращивание российского военного контингента у украинских границ — это один из инструментов такой политики Кремля. Шмигаль подчеркнул, что Украина, государства ЕС и НАТО должны отвечать агрессии России солидарностью. В частности, наличие военных кораблей НАТО в Черном море дали бы понять власти РФ относительно мощной поддержки Украины со стороны Альянса.

По словам Дениса Шмыгаля, Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но также в дестабилизации стран ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг Северного потока-2 и уменьшение транзита "голубого топлива" через Украину – ярко подтверждают этот тезис", – заявил премьер-министр.

По словам Дениса Шмыгаля, Российская Федерация ведет гибридную войну против Украины и Запада, используя и другие инструменты, в частности, кибератаки и кампании, ориентированные на дезинформацию.

30 ноября в Брюсселе премьер-министр Украины вместе с главами правительств Грузии и Молдовы в рамках Ассоциированного трио планирует провести ряд встреч с руководством Европейского Союза.

Как сообщали ранее "Комментарии", Шмигаль заявил , что Украина хочет продлить контракт на транзит российского газа.

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