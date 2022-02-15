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Экстренный заем и возможные санкции: чем завершились переговоры Зеленского с министром Японии

Япония предлагает Украине ссуду в размере 100 млн долларов

сегодня, 16:09
Автор:

Карина Ожерельева
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Япония готова предоставить Украине не менее 100 миллионов долларов в виде экстренных ссуд. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, 15 февраля, сообщает правительство Японии в результате телефонного разговора. Об этом сообщает Reuters.

Экстренный заем и возможные санкции: чем завершились переговоры Зеленского с министром Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида - Reuters

Предложение поступило, поскольку Россия собрала более 100 000 военных у границы с Украиной, что вызывает страх перед войной и бросает тень на украинскую экономику. Москва отрицает планы вторжения в Украину, обвиняя Запад в истерии.

Зеленский выразил благодарность за предложение, говорится в письменном резюме разговора между лидерами двух стран.

После этого Кишида заявил журналистам, что договорился с Зеленским упорно продолжать дипломатические усилия для ослабления напряженности из-за наращивания российской армии.

Он также сказал, что Япония планирует принять соответствующие меры, включая возможные санкции, если Россия вторгнется в Украину, повторяя то, что его министр иностранных дел Йосимаса Хаяси заявил ранее.

Как сообщали ранее "Комментарии", после двух часов пермовин президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц вышли в прессу на брифинг и сделали несколько заявлений.

Также "Комментарии" писали, что канцлер Германии Олаф Шольц отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в рамках миссии по высоким ставкам. Однодневная поездка Шольца после посещения Киева является частью западной дипломатии, чтобы попытаться остановить потенциальную атаку, поскольку более 100 тысяч российских военных сосредоточены на границах Украины.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/europe/japan-offers-ukraine-100-mln-loans-show-support-2022-02-15/
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