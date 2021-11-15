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Угрожает ли Украине вторжение РФ: генсек НАТО отреагировал на агрессию России

По словам генсека НАТО, он констатирует о том, что напряжение увеличено

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители военно-политического Альянса в очередной раз предупреждают о размещении возле украинской границы большого количества ВС России. Они объясняют эту ситуацию, как очередное желание реализовать свои агрессивные планы представителями соседнего государства.

Угрожает ли Украине вторжение РФ: генсек НАТО отреагировал на агрессию России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

Об этом информирует РБК-Украина, обнародуя совместное мероприятие для медиа главы военного Альянса Йенса Столтенберга и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

По словам генсека НАТО, он не обнародует на пресс-конференции всю информацию разведки, но констатирует о том, что напряжение увеличено. Как реалисты, все должны понимать, каковы нынешние вызовы. Так же, об огромном скоплении русского войска у границ нашего государства.

Руководитель военного Альянса напомнил, что РФ не в первый раз применяет именно такие угрожающие методы давления.

Военный чиновник резюмировал, что он не спекулирует на этой теме, но об этом нужно говорить откровенно по той причине, что есть множество потенциальных возможностей, из которых выходит РФ, чтобы реализовать накопленную агрессию против нашей страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, на какую помощь от НАТО может рассчитывать Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе. По словам Кулебы, также пройдет встреча с главами МИД стран ЕС. Ключевой темой визита будет безопасность (вопрос практической поддержки Украины на фоне ситуации у границ, в зоне боевых действий на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье; также будет обсуждаться ситуация с мигрантами на границе ЕС и Беларуси).


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/rossiya-vtorgnutsya-ukrainu-dumayut-nato-1636976285.html
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