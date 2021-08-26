Эксперт рассказал, почему визит Зеленского в Белый дом может закончиться безрезультатно

В среду, 25 августа, в издании Forbes вышла большая аналитическая о перспективах переговоров президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом. Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли, комментируя появление подобной статьи, рассказал, при каких условиях визит украинского лидера в США окажется безрезультатным.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперт считает, что появление подобной статьи накануне визита Зеленского в Вашингтон является сигналом Киеву.

"Неслучайно и то, что вышла она уже после прощального визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев. Его целью было согласование позиций по транзиту российского газа после 2024 года в обмен на выполнение договоренностей по реализации Минских соглашений (о чём, похоже, договорились Байден и Путин на июньской встрече в Женеве). Судя по печальным итогам украинского визита Меркель, которая выполняет функцию главного переговорщика между Москвой, Киевом и Вашингтоном, получить согласие Зеленского на имплементацию формулы Штайнмайера пока не удалось", – отмечает Максим Яли.

Поэтому, продолжает эксперт, сигнал Белого дома, выраженный в статье Forbes, предельно прост: или Зеленский перестанет критиковать договоренности Меркель с Байденом по "Северному потоку-2" и возьмёт обязательства по реализации кремлевского сценария по "Минску-2", или столь долгожданный визит в Белый дом закончится столь же безрезультатно, как и визит Меркель в Киев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену предоставили отчет разведки страны о возможном происхождении COVID-19. В документе не содержится убедительных доказательств ни одной из теорий.





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