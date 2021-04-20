Экс-советник Путина рассказал, когда начнется война с Россией

Бывший советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов рассказал о том, когда может начаться масштабная война России с Украиной и назвал причины, по которым обострения не стоит ждать в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Война на Донбассе. Фото: Google

По его словам, дипломатическая война на истощение началась 21 января 2020 года после инаугурации нового президента США Джо Байдена, которая будет продолжаться минимум полгода. Он отметил, что выиграет тот, кто будет делать правильные шаги, сохраняя при этом спокойствие и твердую волю.

Также Илларионов сказал, что в ближайшее время не стоит ожидать большой войны, так как у Путина недостаточно сил для масштабного наступления. Он отметил, что еще одной причиной является демонстративное стягивание войск для того, чтобы напугать противника и желание достроить газопровод "Северный поток-2".

Эксперт заявил, что горячая фаза войны может начаться в периоде между августом и октябрем 2021 года, когда на территории России и Беларуси будут проходить военные учения "Запад-21".

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Путин стянул к границам Украины больше войск, чем в 2014 году.

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