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Путин стянул к Украине больше войск, чем в 2014 году, — Пентагон

В Пентагоне заявили, что Россия стянула к границам Украины больше войск, чем это было в 2014 году

сегодня, 10:30
Автор:

Гриниченко Дима

В Пентагоне сообщили о том, что Россия стянула к восточным границами Украины больше войск, чем это было в 2014 году, когда Москва начала вооруженную агрессию против нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства США.

Путин стянул к Украине больше войск, чем в 2014 году, — Пентагон

Войска РФ. Фото: Google

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Россия навряд ли настолько массово стягивает войска исключительно для проведения учений, как об этом говорят представители российской власти. 

Он отметил, что это наибольшее наращивание сил России с 2014 года, в результате которого был нарушен суверенитет и территориальная целостность Украины. Кирби отметил, что на этот раз войск больше, чем было 7 лет назад.

Представитель Пентагона сказал, что в США продолжают наблюдать за наращиванием военной мощи России на границе и их серьезно беспокоит данный факт. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого вторжения в Украину.

В последние две недели Россия стянула огромную войсковую группировку к восточным границам Украины и на территорию временно оккупированного Крыма, а чиновники Кремля и российские пропагандисты открыто угрожают нашей стране большой войной. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Аваков высказался о текущей ситуации на Донбассе.

Читайте также, что у Путина признали военную оккупацию Крыма в 2014 году. 


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Источник: https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2578099/pentagon-press-secretary-conducts-a-press-briefing/
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