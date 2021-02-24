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Главная Новости Политика внешняя политика Экс-посол США в Москве рассказал о настоящем отношении Путина к Украине
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Экс-посол США в Москве рассказал о настоящем отношении Путина к Украине

Дипломат уверен, что нельзя недооценивать идеологию Путина

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Американский дипломат и бывший посол США в Москве Майкл Макфол рассказал о том, как президент России Владимир Путин относится к Украине, а также очертил его идеологию. Об этом он сообщил во время дискуссии на киевском форуме по безопасности.

Экс-посол США в Москве рассказал о настоящем отношении Путина к Украине

Фото: kremlin

По его словам, Путин не воспринимает Украину в качестве независимого государства и готов нанести серьезный удар по всеми демократическому миру. Дипломат высказал мнение, что не стоит недооценивать путинскую идеологию.

Макфол сказал, что Путин считает все постсоветское пространство одной цивилизацией и одним обществом. Он отметил, что сдержать агрессию со стороны России поможет построение либеральной демократии в Украине.

Он также подчеркнул, что считает ошибочным мнение о слабости и упадке России, ведь в руках Путина есть мощные рычаги для дестабилизации демократического мира.

Дипломат сказал, что Украина получила ужасного соседа и находится в состоянии войны, признав, что в подобных условиях будет трудно консолидировать либеральную демократию.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", который не признали Украина и члены международного сообщества. Вопреки международному праву Владимир Путин подписал указ о "присоединении" Крыма к России.

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