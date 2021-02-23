Акунин рассказал, когда Навальный окажется на свободе

Известный российский писатель Борис Акунин, который живет в Великобритании рассказал о том, когда оппозиционер Алексей Навальный окажется на свободе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Фото: РБК

По словам Акунина, Навальный выйдет на свободу тогда, когда на свободу выйдет вся Россия. Он отметил, что теперь это окончательно стало ясно.

Писатель сказал, что не знает, кем нужно быть, чтобы не испытывать уважение к Навальному и напомнил его последнее слово в суде. Тогда Навальный сказал что нужно не бояться и поддерживать людей, которые добиваются правды.

Также в суде Навальный сказал о том, что не нужно способствовать лжи и не делать мир вокруг себя хуже. Оппозиционер сказал, что в этом есть риск, однако вся жизнь является риском.

Борис Акунин прославился серией детективных романов про Эраста Фандорина, среди которых "Турецкий гамбит", "Статский советник" и другие.

Алексей Навальный был отравлен ядом "Новичок" летом 2020 года и вывезен из России на лечение в Германию, где провел несколько месяцев.

После окончания реабилитации Навальный заявил о том, что планирует возвращаться в Россию. В начале 2021 года он прилетел из Германии в Москву вместе с женой Юлией, где был арестован прямо в аэропорту.

Навального осудили на 2 года и 8 месяцев тюремного заключения, заменив условный срок на реальный по делу об оскорблении ветерана. В Европе осудили заключение Навального и потребовали срочно освободить оппозиционера, назвав дело политическим.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США пообещали помочь Украине в освобождении оккупированных территорий.

Читайте также, что могут сделать США для возвращения Крыма Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!