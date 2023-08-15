Дуда рассказал, какие страны защищают Польшу от России

Независимость Украины и Белоруси является важным фактором безопасности свободной Польши. Об этом, как сообщают "Комментарии", сегодня во время военного парада, приуроченного ко дню Войска Польского заявил президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда

"Кто критикует помощь Украине, тот не понимает на чем основывается безопасность Польши", – заявил Анджей Дуда. — "Вот уже полтора года за нашей восточной границей идет полномасштабная война. Жестокая российская агрессия против независимой Украины несет смерть, боль и страдания. Война, которая, к сожалению, до сих пор не имеет конца. Мы, поляки, с первых же минут на общественных началах включились в героическую борьбу с российскими захватчиками на Украине. Благодаря, в том числе, и нашей помощи, Украина отстояла себя и продолжает бороться и благодаря тому, что защитники Украины сдерживают российское вторжение, ежедневно нанося агрессору болезненные потери, Польша сегодня находится в большей безопасности. Если кто-то этого не понимает, если критикует наше участие и поддержку, значит он вообще ничего не понимает, не понимает, на чем основывается безопасность Польши. Независимая Украина, независимая Белорусь — важное условия для независимой Польши и гарантирования безопасности наших границ".



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В этом году в Польше впервые с 2019-го с размахом отметили День Войска Польского. В параде участвовали две тысячи военнослужащих, зрителям показали лучшую военную технику, состоящую на вооружении польской армии. Это и HIMARS, "Леопарды" и "Абрамсы" на земле, и F-35 в небе.

День вооруженных сил, известный также как Праздник польских вооруженных сил (Święto Wojska Polskiego), является национальным праздником, отмечаемым ежегодно 15 августа в Польше в ознаменование годовщины победы 1920 года над Советской Россией в Варшавской битве во время польско-советской войны. Первоначально отмечавшийся во время Второй республики, праздник был запрещен властями в коммунистическую эпоху и снова был возрожден в 1992 году.

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