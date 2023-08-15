В КНДР сделали заявление о неминуемости ядерной войны

Министр обороны Северной Кореи сделал заявление о неминуемости ядерной война на Корейском полуострове. Об этом сообщают "Комментарии". Его слова передают российские пропагандисты.

КНДР располагает ядерным оружием

"Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог — это пустой звук, заявил министр обороны КНДР в обращении к участникам конференции по безопасности в Москве. Вопрос не в том, будет ли ядерная война на полуострове, а в том, кто и когда ее начнет, отметил министр", — передают российские пропагандисты из РИА Новости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Напомним, что в ходе корейской войны (1950-1953) на Корейском полуострове при поддержке СССР и коммунистического Китая была создана Корейская народно-демократическая республика. Сперва она опережала по темпам своего развития своего южного соседа — республику Корею, которую поддерживали демократические страны Запада. Позднее Южная Корея опередила КНДР по темпам своего развития, став одним из экономических лидером Азии и мира. Северная Корея наоборот превратилась в экономического аутсайдера, население которой испытывает периодический голод. Основными экспортными товарами КНДР остается уголь, который покупает Китай и подневольные работники, которые зарабатывают валюту за рубежом, когда их семьи остаются в заложниках режима Ким Чен Ына.

Тем не менее, на свои скудные экономические средства КНДР создала ядерное оружие, которым пытается пугать США и ее союзницу в регионе — Японию.

В войне России против Украины КНДР поддержала Россию. Так, после визита министра обороны РФ Шойгу в КНДР у россиян в УКраине появились снаряды с северокорейской маркировкой.

Тем временем, Украина готовится к сложной зиме: в Нафтогазе существенно увеличили ежедневную добычу газа.

Китайские ученые уверяют, что открыли новую военную технологию.

А Ермак сообщил, какое открытие сделали после ракетных атак России.