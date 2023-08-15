Медведев назвал спорные территории, на которые претендует Россия

Глава канцелярии Столтенберга предположил, что Украина может вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий. При этом он уточнил, что это не обязательное условие, но "это может быть возможным решением". На эту мысль оперативно откликнулся заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщают "Комментарии".

Дмитрий Медведев

При этом Дмитрий Медведев, то ли от неадекватности, то ли перед началом вероятного торга вокруг "спорных территорий", поднял плану российских ожиданий до заоблачных геополитических высот. Украине он, по его словам, оставляет лишь территорию западноукраинских земель.

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"Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов", — заявил Медведев, который, похоже, в кремлевской обойме играет известную роль "плохого полицейского".

Ранее, в публичном дискурсе Украины и ее союзников стали появляться категорично отвергаемые перед этим идеи "заморозки конфликта", а также утверждения о том, что выход на границы 1991 года сейчас является непосильной задачей для ВСУ. Так, немецкое издание Die Welt написало, что зимой Запад якобы намерен давить на Украину для заключения мира с РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сделает все, чтобы "эти голоса угасали".

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, — говорит Кулеба. — Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали".

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