Не оставят Украину наедине с агрессией РФ: генерал рассказал, чего ожидать от саммита НАТО

Сегодня, 14 июня, в Брюсселе состоится саммит НАТО, в котором в статусе президента США впервые примет участие Джо Байден. Украину, несмотря на настойчивость, на саммит не позвали. Равно как не обнадежили перспективой получить ПДЧ (План действий по членству в НАТО).

Саммит НАТО - фото из открытых источников

Чего ожидать от встречи глав-государств и правительств Североатлантического Альянса, порталу "Комментарии" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Нужно понимать единый аспект, который сейчас очевидно волнует всё человечество. Что изменится после саммита в условиях, когда фактически происходит масштабная гонка вооружений и обострение международного напряжения? На саммиты, которые проходят сейчас в Европе, большие надежды, — считает Василий Богдан.

Важно , чтобы между основными союзниками в рамках евроатлантического партнерства была выработана единая стратегическая концепция касательно отстаивания своих интересов, обеспечения собственной безопасности, поддержки партнеров и союзников, которые не только имеют желание стать членами НАТО и Евросоюза, но и находятся сейчас в условиях российской вооруженной агрессии — как Украина".

По мнению генерала, отдельные заявления, которые выходят в публичное пространство от руководства НАТО, США, европейских лидеров, дают основания с оптимизмом смотреть в будущее.

"Заявление Байдена, что Америка вернулась (в большую геополитическую игру), — важный сигнал в плане консолидации тех же стран НАТО для выработки стратегии, которая обеспечит их если не доминирование, то способность эффективно дать отпор любой агрессии, с любой стороны: РФ, КНР, КНДР, Иран и так далее. Потому есть оптимизм, что основные игроки (ЕС, США, НАТО) договорятся. И Украину, Грузию не оставят один на один с агрессивной Россией", — отмечает Василий Богдан.

Он подчеркивает, что нам нужно еще пройти определенный этап не только реформирования, но и согласования позиций со своими зарубежными партнерами.

"Важно, чтобы наши американские друзья, западно-европейские партнеры поверили, что в украинской стороны, у нашего военно-политического руководства слова не расходятся с делом, что им можно доверять. И что не повторятся никакие странным образом записанные пленки, ситуация типа "дела вагнеровцев" и так далее. Если мы будем занимать взвешенную, конструктивную, истинно союзническую позицию, всё будет хорошо", — резюмирует генерал.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперт оценил перспективы Украины вступить в НАТО.

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