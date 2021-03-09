Дипломат рассказал, как можно выгнать Россию из Донбасса

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал о том, как можно заставить Россию покинуть оккупированные территории Донбасса, чтобы ввести туда международные миротворческие силы. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Россия уйдет из Донбасса только после того, как Запад введет новые санкции и усилит давление на оккупантов. Он отметил, что только после этого можно будет поднимать вопрос введения международной миротворческой миссии под эгидой ООН или других форматов решения войны.

Дипломат сказал, что Россию необходимо заставить поменять свою позицию по Украине, ведь президент РФ Владимир Путин называет нашу страну проектом западных стран и именно тут нужно заставить его поменять позицию.

Эксклава МИДа сказал, что конфликт на Донбассе получиться урегулировать еще не скоро. Он подчеркнул, что Запад и Украина должны вместе давить на Россию так, чтобы ей стало больно.

Огрызко назвал санкции единственным работающим способом против Кремля.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия свое участие в войне отрицает, называя себя посредником, несмотря на многочисленные доказательства прямого военного вторжения на территорию Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может положить конец режиму Владимира Путина в России.

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