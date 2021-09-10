Деоккупация Донбасса и сотни тысяч жертв: к чему могут привести заявления Данилова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую команду от верховного главнокомандующего. Правда, уточнил, что в таком случае "десятки и сотни тысяч людей могут погибнуть".

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", с какой целью делаются подобные заявления и к чему они могут привести.

Это очередное сотрясание воздуха, которое вызовет ровно такое же сотрясание со стороны России и т.н. Л/ДНР

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес считает, что в практическом смысле такие заявления ни к чему не приведут.

"Это очередное сотрясание воздуха, которое вызовет ровно такое же сотрясание со стороны России и т.н. Л/ДНР. Я считаю, что такие публичные высказывания от топ-чиновников просто портят атмосферу переговоров, которая и так очень плохая", – отмечает эксперт.

По мнению Энрике Менендеса, мы видим системный признак недоговороспособности, которая привела к утрате территорий и к тому, что война будет продолжаться.

Сказанное – это не угроза, не предупреждение и не планы, это — информационный трюк

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что Данилов – это пиар-рупор СНБО. Соответственно и президента.

"Всерьёз такие заявления не стоит рассматривать, поскольку они направлены на внутреннюю пропаганду силы. И это скорее вынужденная пропаганда в ответ на "смелые" заявления ОРДЛО. Иными словами это обмен "любезностями". При этом каждый работает именно на внутреннюю аудиторию", – подчеркивает политолог.

В то же время Дмитрий Воронков считает, что правда в словах Данилова есть – при желании мы бы вернули военным путем Донецк и Луганск.

"Это удалось бы, не имей ОРДЛО помощи со стороны России. Если бы речь шла только об ополченцах. И об этом Данилов в рамках политического пиара намеренно умолчал, – отмечает политолог. – Пока же РФ (и "котлы" 2014-2015 гг это продемонстрировали) вмешивается, шансов мало. Прав Данилов и в том, что при такой операции (даже если не будет прямого вмешательство со стороны РФ, которая уже снабдила боевиков необходимым вооружением) будет очень много жертв, так как будут "живые щиты" из гражданских. Для сепаратистов это единственный шанс хоть как-то ослабить натиск. Украина на такое не пойдет".

По словам Дмитрия Воронкова, Донецк и Луганск мы могли вернуть еще в 2014, когда наши ВСУ уже были на их окраинах. Но из-за поддержки боевиков со стороны РФ, а также из-за давления со стороны Запада – мы не пошли дальше.

"Так что сказанное – это не угроза, не предупреждение и не планы, это информационный трюк. Тем более, что ОРДЛО как раз пропаганду наращивает, в том числе среди молодежи. Иначе говоря, усиливает количество сторонников, – акцентирует политолог. – К сожалению, чем дальше, тем больше Донбасс повторяет судьбу Крыма. С одним исключением – без интеграции в состав России".

Ранее издание "Комментарии" писали, что могут сделать нардепы для прекращения войны на Донбассе.

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