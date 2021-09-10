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Главная Новости Политика внутренняя политика Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов
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Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов

Данилов заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников

сегодня, 04:05
Автор:

Ольга Чародий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия может освободить оккупированный Донецк и Луганск, если получит такую команду.

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если будет команда – Данилов

Алексей Данилов - фото из открытых источников

Об этом Данилов заявил в эфире "Право на власть"

"Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, то ни одна страна мира не смогла выполнить то, что наши армейцы (спецоперацию по эвакуации граждан – ред). Если сегодня наш верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, то они могут это сделать. Но, что делать с теми десятками и сотнями тысяч людей, которые могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?".

Данилов заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников. Он отметил, что ответы таковы, что противник просит "тишины" после этого.

 Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с ностальгией вспомнил о своем последнем выступлении в Донецке, когда Донбасс еще не был оккупирован и российские войска не контролировали украино-российскую границу. Как информирует портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу "Дом".

Владимир Зеленский рассказал, что Студия "Квартал 95" всегда имела аншлаг, выступая в Донецке. Зеленский отметил, что он со своим коллективом приехал в Донецк в апреле 2014 года. Тогда еще не было никаких признаков, что город скоро будет оккупирован, везде была украинская символика. Правда на следующий день после выступления, вспоминает Владимир Зеленский, он увидел группу парней, которая шла по проспекту. Они держали в руках национальные флаги Украины и флаги с другой символикой. Зеленский рассказал, что тогда эти парни подошли к нему с просьбой сфотографироваться. 



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