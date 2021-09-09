Очередная сессия Верховной Рады: что могут сделать нардепы для прекращения войны на Донбассе

На этой неделе стартовала работа очередной сессии Верховной Рады, вернувшейся с каникул. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие нардепам следовало бы принять законопроекты, необходимые для урегулирования конфликта на Донбассе и поддержки пострадавших в данном конфликте.

Война на Донбассе. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Агрессивные законопроекты лишь уменьшают вероятность достижения мира, реинтеграции ОРДЛО обратно в Украину

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов отмечает, что недавно в парламент внесли на рассмотрение законопроект 5844-1 "Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины".

"Среди авторов данного документы был и наш институт, – подчеркивает эксперт. – Его отличие от других подобных законопроектов в том, что он более мягкий. К сожалению, во многих, которые подавались ранее, их авторы предлагают в основном карательные инициативы. Как и кого будут наказывать и так далее. Но поскольку на самом деле военной победы Украины пока не видно, да и не идет речь о решении ситуации таким путем, нужно всё же исходить из дипломатических ходов. А агрессивные законопроекты лишь уменьшают вероятность достижения мира, реинтеграции ОРДЛО обратно в Украину. Людям, которые по разным причинам остались жить на неподконтрольной территории, важно понимать, что никто их за это карать не намерен. Что никто не станет преследовать тех же преподавателей школ, университетов, сотрудников ЖЭКов. Ну, а участникам боевых действий, которые воевали против нас, следует намекнуть, что неплохо бы им с этой территории убраться".

По мнению Николая Спиридонова, важен публичный диалог на эту непростую для украинского общества тему.

"Ведь так или иначе – обратно реинтегрировать те территории нужно. А для этого нужна определенная гибкость – и определенная гуманитарная работа. И, конечно, важно доносить подобную точку зрения – позитивную повестку дня – до граждан Украины, находящихся по ту сторону линии разграничения. К сожалению, в принятие подобных позитивны инициатив этой Радой я не особо верю, – признался эксперт. – Но надеюсь, что дискурс вокруг темы реинтеграции ОРДЛО станет всё же менее агрессивным".

К открытию очередной сессии парламента подготовлена дорожная карта законопроектов по данной тематике

Правовой аналитик благотворительного фонда "Право на захист" ("Право на защиту") Элина Шишкина сообщила, что к открытию очередной сессии парламента коалиция общественных организаций, которые занимаются защитой прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), и в которую входит БФ "Право на защиту", подготовила дорожную карту законопроектов по данной тематике.

"Дорожная карта сделана в виде светофора, – отмечает Элина Шишкина. – В зеленой зоне – те законопроекты, которые коалиция поддерживает и рекомендует их принять как можно скорее. В желтой – законопроекты, которые нужно отправить на доработку. В красной – те, которые необходимо отклонить, поскольку их принятие может нести значительные риски для прав лиц, пострадавших от вооруженного конфликта".

По словам аналитика, карта была роздана народным депутатам. И представители всех ОО, принимавших участие в ее разработке, ожидают, что парламентарии прислушаются ко мнению тех, кто уже долго и экспертно работает в этой сфере.

"Среди важных для нас законопроектов, которые нужно принимать: №5177 – о компенсации за имущество, которое было повреждено или уничтожено в результате вооруженного конфликта; № 4487 – о внесении изменений в закон о правах переселенцев; № 5718 – о статусе и социальной защиты детей, пострадавших от боевых действий и вооруженного конфликта", – рассказала Элина Шишкина.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Верховная Рада призывает мир не признавать выборы в Госдуму РФ.

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