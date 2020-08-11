Дело против Коломойского в США: почему обвинения появились именно сейчас

Министерство юстиции США обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского в краже нескольких миллиардов долларов из банка, которым он когда-то владел, а также в последующем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире. Между тем, Служба безопасности Украины уверяет, что не получала запросов от ФСБ США относительно Коломойского. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие перспективы у этого дела как в США, так и в Украине.



Дело против Коломойского в США: ничего удивительного

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш уверяет, что случай Коломойского – частное проявление общей тенденции Запада на зачистку туземного олигархата в подконтрольных им странах "третьего мира".

"В случае малейшего проявления строптивости кем-то из украинских олигархов, на Западе сразу же находятся причины для давления в самых разных формах – вплоть до появления уголовных дел, на этих олигархов. Из последних примеров до Коломойского можно вспомнить о Дмитрие Фирташе, уже несколько лет вынужденном отбиваться от уголовного преследования со стороны США и до сих пор не имеющего возможность вернуться в Украину", – считает эксперт.

По мнению Евгения Филиндаша, в случае с Коломойским американское правосудие внезапно "прозрело" относительно отмывания денег на Западе, чем и Коломойский, и другие украинские олигархи успешно занимаются уже десятки лет.

"Реальная причина его нынешних неприятностей – противостояние между Коломойским и украинскими соросятами-грантоедами в борьбе за власть и финансовые потоки в Украине, – говорит эксперт. – Подобной тактики давления Запад придерживается и в отношении органов государственной власти и правоохранительной системы Украины. Так, наплодив НАБУ и другие, подконтрольные себе "антикоррупционные" органы, Запад через своих агентов влияния, грантоедов, хочет теперь повлиять и на предстоящую реформу СБУ. А именно – пытается переделать украинскую спецслужбу под свои собственные нужды, а не в соответствии с национальными интересами Украины".

В случае с Игорем Коломойским и другими украинскими олигархами, их сложные взаимоотношения с Западом касаются в основном только их лично. А вот попытки Запада диктовать Украине проведение тех или иных реформ и в целом – внутренней и внешней политики, непосредственным и самым негативным образом сказываются на всех гражданах нашей страны, уверен Евгений Филиндаш.

Дело против Коломойского в США: как изменятся отношения Украины со Штатами и РФ

По мнению политолога аналитического центра "ИНПОЛИТ" Никиты Трачука, Игорь Коломойский умудрился насолить всем.

"И в Украине ему многие на рады, и в США его преследуют за финансовые операции, и Россия никак не простит ему 2014-й – формирование батальонов, защита Донбасса и так далее, – говорит эксперт. – Кстати, сам Игорь Валерьевич в последнее время изменил взгляды. Мы помним его интервью, в котором он заявлял о "гражданской войне на Донбассе" и так далее".

Эксперт не уверен, что фактор Коломойского может системно повлиять на отношения Украины со США или Россией.

"В похожей ситуации оказался олигарх Дмитрий Фирташ, который задолго до коронавируса оказался в вынужденной изоляции – в своем имении в Австрии. Но Коломойский все же – более контраверсийный персонаж", – считает Никита Трачук.

По его мнению, в США "карту Коломойского" могут разыгрывать те же республиканцы – как пример коррупции, которая прикрывалась при демократах и реализовывалась при них же. В РФ ряд башен Кремля также имеют зуб на украинского олигарха. В Украине, где Коломойский остается довольно влиятельным человеком, им многие недовольны – в том числе и во власти на высшем уровне. Так что желание "насолить насолившему" есть у многих.

"Думаю, время Коломойского и ему подобных уходит. И можно или вовремя уйти самому, или потом пожинать плоды в виде ряда уголовных дел на Западе, и невозможности толком покинуть свою страну, – говорит Никита Трачук. – При этом нужно понимать, местный, национальный олигархат – это последний наш экономический бастион (как бы это странно и пафосно не звучало) перед полноценным заходом сюда транснациональных корпораций и доминированием иностранного капитала в нашей стране".

Дело против Коломойского в США: игра против Зеленского

Пока тему Игороря Коломойского пытаются разыгрывать против президента Владимира Зеленского. Так считает преподаватель Киевского национального университета (КНУ) им. Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук.

"Думаю, ее будут пытаться использовать, чтобы показать угрозу отношениям Украины и США. Потому сейчас тему раскручивает окружение экс-президента Порошенко. Однако принятие "антиколомойского закона" не позволяет отождествлять олигарха и президента", – подчеркивает политолог.

Он также отмечает, что в ближайшее время Коломойский, скорее всего, активизирует весь свой политический и информационный ресурс с тем, чтобы обеспечить себе "тылы" на уровне власти.

"В этом плане у него есть влияние на отдельных депутатов правящего монобольшинства и группы депутатов-мажоритарщиков, – поясняет Петр Олещук. – Кроме того, он активно включился в местные выборы с тем, чтобы потом поддержку в местных советах можно было конвертировать в сотрудничество с властью. Коломойский явно не планирует быть пассивным участником этой истории".

Ранее "Комментарии" писали, что Коломойский ответил на обвинения Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки в краже миллиардов долларов со счетов "ПриватБанка".

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