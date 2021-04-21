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Главная Новости Политика внешняя политика Данилов заявил, что СНБО готовит сценарии на случай войны с Россией
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Данилов заявил, что СНБО готовит сценарии на случай войны с Россией

Секретарь СНБО рассказал о том, что Украина готова сценарии реагирования на фоне стягивания Россией войск

сегодня, 11:05
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наша страна готовится к любым сценариям развития ситуации на фоне стягивания Россией войск к нашим границам. Об этом он сообщил во время переговоров с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, передает пресс-служба СНБО.

Данилов заявил, что СНБО готовит сценарии на случай войны с Россией

Алексей Данилов. Фото: ОП

Сообщается, что Данилов и Солох обсудили ситуацию вокруг обострения ситуации между Украиной и Россией, уделив особое внимание стягиванию войск, эскалации на Донбассе и на территории временно оккупированного Крыма. Секретарь СНБО отметил, что Россия стянула десятки тысяч военных к границам с Украиной. 

Данилов заявил, что СНБО круглосуточно мониторит ситуацию и разрабатывает различные сценарии реагирования. По его словам, Украине очень важна консолидация усилий с международными партнерами для противостояния со страной-агрессором. 

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию оккупированного Крыма, а чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Россия может напасть на Украину.

Читайте также о прорыве в переговорах по Донбассу в ТКГ. 


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Источник: https://www.rnbo.gov.ua
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