Данилов заявил, что СНБО готовит сценарии на случай войны с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что наша страна готовится к любым сценариям развития ситуации на фоне стягивания Россией войск к нашим границам. Об этом он сообщил во время переговоров с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, передает пресс-служба СНБО.

Алексей Данилов. Фото: ОП

Сообщается, что Данилов и Солох обсудили ситуацию вокруг обострения ситуации между Украиной и Россией, уделив особое внимание стягиванию войск, эскалации на Донбассе и на территории временно оккупированного Крыма. Секретарь СНБО отметил, что Россия стянула десятки тысяч военных к границам с Украиной.

Данилов заявил, что СНБО круглосуточно мониторит ситуацию и разрабатывает различные сценарии реагирования. По его словам, Украине очень важна консолидация усилий с международными партнерами для противостояния со страной-агрессором.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, называя себя посредником в переговорах, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. В последние две недели Россия массово стягивает войска к восточным границам Украины и на территорию оккупированного Крыма, а чиновники Кремля открыто угрожают нашей стране войной.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, когда Россия может напасть на Украину.

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