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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук пообещал лично убивать россиян, которые нападут на Украину
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Кравчук пообещал лично убивать россиян, которые нападут на Украину

По словам первого президента, стреляет он хорошо

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук пообещал лично убивать россиян, если они решаться начать масштабную войну против нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук пообещал лично убивать россиян, которые нападут на Украину

Леонид Кравчук

По его словам, если Россия устроит масштабную военную агрессию против Украины, то он, несмотря на свой возраст, готов защищать страну и свой дом с оружием в руках, убивая врагов. Кравчуку на сегодняшний день 87 лет.

Он отметил, что у него почищено и готово оружие, а места в доме пристреляны, а он сам очень хорошо умеет стрелять. Кравчук заявил, что он будет стрелять до последнего, пока может держать оружие в руках. Также первый президент сказал, что не звал к себе домой ни одного "сукиного сына". 

Глава украинской делегации сказал, что он готов убить того, кто пришел с оружием в его дом без приглашения, и его не волнует, что будет дальше. Он рассказал о том, что в прошлом году на охоте попал в цель со 150 метров с первого выстрела.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали планом Кравчука. Он предусматривал проведение выборов в ОРДЛОУ в марте 2014 года и выведение всех вооруженных формирований.

До Кравчука украинскую делегацию возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые минские соглашения со стороны нашей страны. 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=95IvOoX71g0&t=1373s
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Обусуждения

Александр

сегодня, 10:12

Уничтожать агрессора - конституционный долг каждого гражданина. Или в России не так?. Рассчитывать, что одурманенные пропагандой российские солдаты или наемники, не будут стрелять в граждан Украины - ПРЕСТУПНО. Память об расстреле под ИЛОВАЙСКОМ - это с Украиной на всегда.

Харя Кришны

сегодня, 09:19

Старый поц.

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