Кравчук пообещал лично убивать россиян, которые нападут на Украину

Первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук пообещал лично убивать россиян, если они решаться начать масштабную войну против нашей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Леонид Кравчук

По его словам, если Россия устроит масштабную военную агрессию против Украины, то он, несмотря на свой возраст, готов защищать страну и свой дом с оружием в руках, убивая врагов. Кравчуку на сегодняшний день 87 лет.

Он отметил, что у него почищено и готово оружие, а места в доме пристреляны, а он сам очень хорошо умеет стрелять. Кравчук заявил, что он будет стрелять до последнего, пока может держать оружие в руках. Также первый президент сказал, что не звал к себе домой ни одного "сукиного сына".

Глава украинской делегации сказал, что он готов убить того, кто пришел с оружием в его дом без приглашения, и его не волнует, что будет дальше. Он рассказал о том, что в прошлом году на охоте попал в цель со 150 метров с первого выстрела.

Справка: Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года. За время пребывания на этой должности он успел предложить план совместных шагов по урегулированию конфликта, который назвали планом Кравчука. Он предусматривал проведение выборов в ОРДЛОУ в марте 2014 года и выведение всех вооруженных формирований.

До Кравчука украинскую делегацию возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма с 2015 по 2018 год и с 2019 по 2020. Именно он подписал вторые минские соглашения со стороны нашей страны.

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