Данилов рассказал, чем Зеленский отличается от Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о том, чем Президент Украины Владимир Зеленский отличается от президента России Владимира Путина, а также назвал источник всех бед Донбасса. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

Владимир Зеленский и Владимир Путин

По его словам, вопрос обострения ситуации на Донбассе зависит исключительно от Владимира Путина, а не от Украины, которая не хочет войны и показывает это всеми силами. Он отметил, что наша страна не планирует эскалацию из-за того, что ценит жизнь каждого солдата.

Секретарь СНБО сказал, что Владимир Путин не жалеет людей и это является проблемой, когда Владимир Зеленский наоборот делает все возможное для того, чтобы жизни людей сохранить и закончить военный конфликт. Причинами обострения со стороны России Данилов назвал ситуацию с пандемией, приход к власти нового президента США Джо Байдена, а также уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Также Данилов заявил, что на сегодняшний день украинская армия имеет огромный оборонный бюджет, а в сфере национальной безопасности постоянно ведутся новые разработки.

Справка: Алексей Данилов был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины в октябре 2019 года. В 1990-х годах он на протяжении нескольких лет был городским головой Луганска. Также во время президентства Виктора Ющенко был главой Луганской ОГА.

Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались лично всего один раз – 9 декабря 2019 года, когда состоялся саммит нормандской четверки в Париже.

Ранее "Комментарии" сообщали о перспективах вступления Украины в НАТО.

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