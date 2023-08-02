Данилов призвал объединяться для "уничтожения московского чудища"

Польша и Украина едины "в своем союзе несокрушимых". Так заявил на своей странице в Фейсбуке глава СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя напряжение в польско-украинских отношениях, дошедшее до взаимного вызова послов в МИД. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Данилов

"Мы благодарим за каждый злотый, снаряд или доброе слово за каждую женщину и ребенка, которых польский народ приютил в своем доме в самые страшные моменты нашей истории, — написал Данилов. — Мы объединены общей европейской историей, миллионами семейных и дружеских связей и единственной целью – уничтожение московского чудища, посягнувшего на нашу и вашу свободу".

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По его словам, "польское государство и польский народ стоят бок-о-бок с Украиной с первой минуты справедливой войны против российского мрака и московской дикости".

– Спасибо за все! Мы помним, кто первым протянул Украине ружье и хлеб! Напряжение Великой войны иногда вызывает эмоциональные действия и слова, но в нашей семье мы самостоятельно, без посторонней помощи сможем уладить любые недоразумения, — заявил Данилов. При этом он напомнил, что первая партия оружия после вторжения РФ 24 февраля 2022 года, а именно минометы, передала Польша.

Напомним, что напряжение в польско-украинских отношениях возникло еще весной, когда польские фермеры требовали от своего правительства и добились ограничений на ввоз более дешевого украинского зерна. Впоследствии эти действия глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал недружественными. Ему ответил заместитель министра внешних дел Польши Павел Яблонский, отметив, что Польша будет поддерживать Украину, но не в ущерб польским интересам. 31 июля представитель польской Канцелярии Марцин Пшидач призвал Украину быть более благодарной. Украина ответила вызовом посла Польши. Варшава ответила тем же приемом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех прекратить идти по этому ошибочному пути.

"Украина сражается за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому народу, который помогает. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", – заявил он.

