В скандал между Польшей и Украиной вмешался Зеленский: что заявил президент

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Кравцев Сергей
Свобода украинского и польского народов должна быть превыше всего. К тому же Польшу и Украину объединяет борьба с общим коварным врагом. Здесь не должно быть места эмоциям и громкими заявлениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на разногласия между Киевом и Варшавой.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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По его словам, сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.
Зеленский также подчеркнул, что важно не дать никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть.
Отметим, причиной дипломатического скандала между Польшей и Украиной стали резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача о недостаточной благодарности со стороны Украины. В ответ в МИД Украины уже отреагировали, вызвав посла Польши.
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