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В скандал между Польшей и Украиной вмешался Зеленский: что заявил президент

Владимир Зеленский призвал политиков и дипломатов Польши и Украины отбросить эмоции и вспомнить об общей борьбе над врагом

сегодня, 07:20 comments1634
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Кравцев Сергей
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Свобода украинского и польского народов должна быть превыше всего. К тому же Польшу и Украину объединяет борьба с общим коварным врагом. Здесь не должно быть места эмоциям и громкими заявлениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на разногласия между Киевом и Варшавой.

В скандал между Польшей и Украиной вмешался Зеленский: что заявил президент

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Народы Европы знают, что свобода каждого крепче тогда, когда это общая свобода всех. Мы в Европе умеем объединяться и защищать наши ценности бок о бок, несмотря ни на какие сезоны и настроения, политические течения и личные амбиции", — отметил Зеленский.


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По его словам, сейчас заметны разные сигналы, что политика иногда пытается быть выше единства, а эмоции – выше фундаментальных интересов народов.

"Украина борется за свободу свою и всей Европы, и мы благодарны каждому помогающему народу. Очень ценим историческую поддержку Польши, которая вместе с нами стала настоящим щитом Европы – от моря до моря. И никакой трещинки в этом щите быть не может", — добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что важно не дать никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть.

"Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", — добавил глава государтсва.

Отметим, причиной дипломатического скандала между Польшей и Украиной стали резкие высказывания министра Канцелярии президента Польши Марцина Пшидача о недостаточной благодарности со стороны Украины. В ответ в МИД Украины уже отреагировали, вызвав посла Польши.

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Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1686469790141927425
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