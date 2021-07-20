Что заявил Кулеба об общем прошлом Украины и России

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Вечканова Елена
Будущее украинского
государства — за европейской интеграцией. По словам главы Министерства
иностранных дел Дмитрия Кулебы, именно такой принцип исповедует нынешняя
власть, выстраивая планы на дальнейшее внешнеполитическое взаимодействие.
Кулеба заявил, что общее будущее Украина будет строить с Европой, а не РФ. Фото из открытых источников
Подводя итоги
Батумского саммита, прошедшего в Грузии 19 июля, министр на личной Facebook-странице подчеркнул, что Украина не отказывается
от своей истории.
По его мнению,
российский политикум полностью себя дискредитировал по отношению к украинцам и представителям
других соседних стран. Именно поэтому, считает Кулеба, Украине будет намного
безопасней жить дальше, ориентируясь и сотрудничая с Европой.
Также чиновник
выразил надежду, что евроинтеграция ждет не только нашу страну, но и Грузию с Молдовой,
с главами которых Владимир Зеленский встречался в Батуми.
Вспоминая об этом
саммите, Дмитрий Кулеба заметил, что помимо прочих вопросов украинцы вместе с
международными партнерами плотно обсудили тему безопасности в Черном море. По
его словам, Россия сейчас пытается единолично узурпировать власть над всем
морским пространством. Глава МИД подчеркнул, что украинцы поделились с коллегами
некоторыми наработками в этом вопросе, дабы остановить захват Черного моря РФ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Батумский саммит, а также подписание трехсторонней Декларации оценивают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, чем, по словам Владимира Зеленского, Украине, как и Молдове с Грузией, пришлось заплатить за выбор пути евроинтеграции.
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