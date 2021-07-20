Что заявил Кулеба об общем прошлом Украины и России

Будущее украинского государства — за европейской интеграцией. По словам главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, именно такой принцип исповедует нынешняя власть, выстраивая планы на дальнейшее внешнеполитическое взаимодействие.



Кулеба заявил, что общее будущее Украина будет строить с Европой, а не РФ. Фото из открытых источников

Подводя итоги Батумского саммита, прошедшего в Грузии 19 июля, министр на личной Facebook-странице подчеркнул, что Украина не отказывается от своей истории.

"Возможно, у нас и было действительно общее прошлое с РФ, но общее будущее у нас будет с другими, не с Россией", — отметил Дмитрий Кулеба во время видеоконференции.

По его мнению, российский политикум полностью себя дискредитировал по отношению к украинцам и представителям других соседних стран. Именно поэтому, считает Кулеба, Украине будет намного безопасней жить дальше, ориентируясь и сотрудничая с Европой.

Также чиновник выразил надежду, что евроинтеграция ждет не только нашу страну, но и Грузию с Молдовой, с главами которых Владимир Зеленский встречался в Батуми.

Вспоминая об этом саммите, Дмитрий Кулеба заметил, что помимо прочих вопросов украинцы вместе с международными партнерами плотно обсудили тему безопасности в Черном море. По его словам, Россия сейчас пытается единолично узурпировать власть над всем морским пространством. Глава МИД подчеркнул, что украинцы поделились с коллегами некоторыми наработками в этом вопросе, дабы остановить захват Черного моря РФ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Батумский саммит, а также подписание трехсторонней Декларации оценивают отечественные эксперты. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, чем, по словам Владимира Зеленского, Украине, как и Молдове с Грузией, пришлось заплатить за выбор пути евроинтеграции.

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