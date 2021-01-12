Что скрывается за санкциями США против украинских политиков

США ввели санкции против ряда украинских граждан и организаций, якобы связанных с российской сетью внешнего влияния.



Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

Кроме ранее попавшего под санкции нардепа Андрея Деркача (назван российским агентом за слив пленок с якобы разговором Порошенко и Байдена) в списке теперь нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, экс-посол Украины Андрей Телиженко, ряд СМИ. О чем свидетельствует подобное решение и кто еще из украинского политикума может ослабить (укрепить) позиции в связи со сменой власти в США разбирались украинские эксперты.



"Действовать на опережение — тактика нового президента США"

Ситуация с введением санкций против украинских политиков, журналистов, дипломатов, а также некоторые информизданий за причастность к "пленкам Деркача" — может свидетельствовать о том, что новая власть в Америке в первую очередь решила окончательно "отбелить" свою репутацию. И поставить точку в вопросе вмешательства Украины в выборы США. Так считает политолог Олег Гнатюк.

"Скорее всего, этот санкционный список будет представлен мировой общественности администрацией Байдена как попытка вмешательства России в подрыв американских независимых демократических институтов. А также — как непричастность уже нового президента США ко всевозможным "грязным" сделкам, которые он якобы реализовывал в Украине. В том числе, связанных с компанией "BURISMA", освобождением экс-генпрокурора Шокина в обмен на кредит в 1 млрд долл, влиянием на украинскую экономику через своих представителей в наблюдательных советах крупных госпредприятий и тому подобное", — поясняет Олег Гнатюк.

Он не исключает, что этот публичный санкционный список может служить предупреждением для украинской власти — не касаться этой "болезненной" темы, в которой фигурирует уже не экс-вице-президент, а президент США Джо Байден.

"По моему мнению, список далеко не окончательный. Фигурантов в нем может быть значительно больше, — говорит политолог. — Как известно, ранее президент Трамп уже совершал неоднократные попытки использования этой информации против своего оппонента, тесно общаясь с представителями новой украинской власти и даже самим президентом Украины. В частности, речь шла о публичном расследовании в Украине причастности Байдена к информации с "пленок Деркача". Однако эта попытка не увенчалась успехом. Поэтому действовать на опережение — тактика уже нового президента США, который страхует собственную репутацию, учитывая возможное продолжение "обсасывания" этой темы как экс-президентом Трампом, так и пророссийскими группами влияния в Украине".

"Дальше будет веселее"

Политолог-международник, политический эксперт Богдан Мирошников называет это санкционное решение долгожданным. По его словам, оно — решительный месседж украинским властям.

"Попадание в список главного сливного бачка кукловода новой власти — самый яркий и главный сигнал. Эта публичная порка официальных лиц (это важно!) указывает на то, что никто и ни в какой должности не имеет права вмешиваться в американские выборы. Да и в любые другие тоже, — уверен Богдан Мирошников. — Дальше будет веселее, это на 100% гарантировано. Возможно, под санкции пойдет со временем и Зеленский, который в международной изоляции присоединится к компании своего духовного лидера — Лукашенко. Думаю, этот подарочек ему преподнесут к середине президентского срока, который будет уже в сентябре этого года. Команда Зеленского, особенно "свой прокурор" (и прокурорша) также уйдет на самоизоляцию, только уже на реальную, и более длительную".

После этого, считает эксперт, персона премьер-министра (скорее всего – уже нового) выйдет на первый план, так как именно он будет вести все международные дела от имени Украины.

"И вот тут будет главный сюрприз, — прогнозирует Богдан Мирошников. — Лоббиста одного олигарха никто не воспринимает, других марионеток тоже. Бойко поставить — одним днем уничтожить остатки рейтинга и получить изоляцию от международных кредиторов. Поэтому Зеленский пойдет просить Порошенко быть премьером. А там и до президентских выборов в 2024 недалеко. До досрочных парламентских (думаю, в следующем году) — тоже. В общем, главное веселье только начинается".

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Александр Дубинский уже отреагировал на свое попадание в санкционный список.











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