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США ввели санкции против Дубинского и Онищенко из-за вмешательства в выборы

Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлай

сегодня, 19:51
Автор:

Ольга Чародий

Американское правительство ввело санкции против ряда граждан и организаций Украины из-за вмешательства в президентские выборы в США.

США ввели санкции против Дубинского и Онищенко из-за вмешательства в выборы

Фото: foodandmood.com.ua

Список опубликован на сайте Минфина США.

Указанных людей и организации Вашингтон считает частью российской сети влияния.

Так, среди физических лиц, попавших под санкции США, указаны народный депутат Александр Дубинский, бывший народный депутат Александр Онищенко, бывший прокурор Генпрокуратуры Константин Кулик, бывший работник посольства США в Украине Андрей Телиженко. Антон Симоненко, Петр Журавель.

По сообщениям Минфина США, эти физические лица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлайн.

Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.  

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что действующий президент Владимир Зеленский обозначил, что никак не намерен влиять на ход следствия по факту возбужденного дела "пленок Деркача" и не имел понятия об их существовании до того, как информация о них не получила широкое разглашение. 


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Источник: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1232
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