Никогда не буду марионеткой страны-агрессора, - нардеп Дубинский прокомментировал санкции против него

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Ольга Чародий
Народный депутат от "Слуги народа" Александр
Дубинский заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.
Фото: vesti.ua
Таким образом, он отреагировал на введение против него и ряда
других украинцев санкций со стороны США. На своей странице в "Фейсбуке" нардеп
уточнил, что "никогда не будет марионеткой для страны-агрессора или для
евроатлантических партнеров".
Дубинский назвал ложными обвинения о его связи с нардепом
Андреем Деркачем.
"Я никогда не вмешивался в выборы в других государствах,
в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию
или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это
все прекрасно знают", – написал он.
Также Дубинский заявил, что его ответ будет носить
юридический характер.
"Что касается моих дальнейших действий, то эти действия
по данному вопросу будут соответствующими, они будут носить юридический
характер", – подчеркнул он.
Политик также выразил сожаление, что некоторые должностные
лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует
коррупции в Украине.
"За право иметь независимую позицию, которая связана с
отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно
побывать в таких списках", — написал он.
Нардеп отметил, что это только начало большого и сложного
пути по отстаиванию украинских национальных интересов.
"Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые
доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не
представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле
многострадального украинского народа. Я никогда не буду марионеткой для
страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров".
Борімося — поборемо!" — резюмировал он.
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