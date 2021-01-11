Никогда не буду марионеткой страны-агрессора, - нардеп Дубинский прокомментировал санкции против него

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

Фото: vesti.ua

Таким образом, он отреагировал на введение против него и ряда других украинцев санкций со стороны США. На своей странице в "Фейсбуке" нардеп уточнил, что "никогда не будет марионеткой для страны-агрессора или для евроатлантических партнеров".

Дубинский назвал ложными обвинения о его связи с нардепом Андреем Деркачем.

"Я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых пленок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают", – написал он.

Также Дубинский заявил, что его ответ будет носить юридический характер.

"Что касается моих дальнейших действий, то эти действия по данному вопросу будут соответствующими, они будут носить юридический характер", – подчеркнул он.

Политик также выразил сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине.

"За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках", — написал он.

Нардеп отметил, что это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов.

"Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле многострадального украинского народа. Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров". Борімося — поборемо!" — резюмировал он.

Напомним, а мериканское правительство ввело санкции против ряда граждан и организаций Украины из-за вмешательства в президентские выборы в США.

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