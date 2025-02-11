Что будет делать Трамп, когда Путин скажет ему "нет": неужели план в том, чтобы морочить голову Украине

Учитывая, что военную силу против России президент США Дональд Трамп применять не планирует, а давать гарантии Украине избегает, непонятно, как ему удастся усадить стороны за стол переговоров. До сих пор неясно, готов ли Вашингтон к тому, что российский правитель Владимир Путин заартачится и всем окончательно станет понятно, что ультиматум Трампа был проигнорирован. Об этом размышляет украинский журналист и публицист Леонид Швец, пишет портал "Комментарии".

Трампу придется иметь дело с отказами Путина от переговоров: готов ли он к этому, остается загадкой. Коллаж: Комментарии

47-го американского президента принято считать более решительным, чем его предшественника Джо Байдена. Однако, по мнению журналиста, у решительности Трампа, "есть ясные пределы", которые делают его мало отличимым от Байдена.

"Этот президент, как и предыдущий, категорически исключает участие американцев в боевых действиях. Поэтому, когда он говорит о плохом исходе для русских, это не связано со вступлением США в войну на стороне украинцев в каком бы то ни было виде, даже в самом незначительном, но который может трактоваться как такое участие", — поясняет Швец.

Он подчеркивает, что это важный момент, поскольку он напрямую связан с гарантиями будущего мира.

"Потенциальный гарант мира отказывается силовым образом обеспечивать его условия. Тогда каким? И почему он тогда гарант? То же касается и принуждения к приостановке нынешних боев: по-плохому для Путина в таком случае – это как? За счет чего? Экономические рычаги в значительной степени исчерпаны, да и, в отличие от военных, не дают быстрого и впечатляющего результата", — задается вопросами Швец.

Журналист подчеркивает, что отсутствие ответов на эти вопросы делает досужими все рассуждения о плане мира: есть гарантии – в буквальном смысле гарантирован мир, нет – "не морочьте голову пустыми надеждами, продолжаем воевать".

Швец отмечает, что в Киеве понимают специфику нового американского руководителя и соответствующим образом разворачивают риторику, стремясь задействовать и его честолюбие ("Трамп не может проиграть Путину"), и его купеческую жилку ("а у нас есть редкоземельные металлы"). А также подчеркивают в публичном поле его готовность к решительным шагам, в отличие от вечно медлившего и опасливого предшественника. Однако даст ли это американскому лидеру импульс для более решительной защиты интересов Украины, пока неясно.

"Как это все сработает, мы увидим уже достаточно скоро: контакты сторон в ближайшее время оживятся. Ключевым вопросом остается, что будет делать Трамп, когда – не если, а именно когда – Путин скажет ему "нет", — резюмирует Швец.

Как писали "Комментарии", украинский политолог Вадим Денисенко убежден, что Трамп считает себя достойным Нобелевской премии мира и задумал получить ее, заключив сделку между РФ и Украиной. Здесь он пытается доказать, что не хуже Барака Обамы, у которого "Нобелевка" есть. В этом есть плюс — из-за своей личной мотивации американский лидер очень настойчив и хочет достичь мира. Но есть и опасность: Трамп, вероятно, пойдет напролом к своей цели, не считаясь с вопросами справедливости и права. Они для него — на втором плане. Кроме того, чтобы оправдать стремление к быстрому прекращению огня, американский президент педалирует тему жертв, которые есть с обеих сторон и их сотни тысяч. Трамп настаивает, что люди должны перестать умирать — и как можно скорее.

"Комментарии" приводили также мнение украинского журналиста Леонида Швеца. Он полагает, что важная для Трампа мотивация - доказать, что он круче Джо Байдена, который не смог ни предотвратить, ни остановить войну в Украине. Судьба самой Украины, по мнению Швеца, Трампа интересует во вторую очередь, главное для него — потешить честолюбие.