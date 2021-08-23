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Чем Зеленская затмила всех первых леди на киевском саммите

Для открытия саммита первых леди Елена Зеленская выбрала костюм любимого бренда

сегодня, 15:05
Автор:

Хмільовська Інна

Первая лети Украины Елена Зеленская открыла в Киеве первый Саммит леди и джентльменов, который сегодня проходит на территории заповедника "София Киевская". Зеленская имеет роскошный вид, на первой леди костюм нежного цвета айвори с широкими брюками от бренда SIX. дизайнера Юлии Богдан. Лацкан удлиненного пиджака украшает заметная брошь из коллекции "Независимая" GuniaxGuzema, которую создали специально к 30-летию Независимости Украины.

Чем Зеленская затмила всех первых леди на киевском саммите

Зеленская затмила всех первых леди. Фото Іnstagram

Чем Зеленская затмила всех первых леди на киевском саммите - фото 2

Жена украинского президента с удовольствием одевается в вещи украинского бренда SIX. и постоянно появляется в одежде бренда на особо важных для нее мероприятиях. Елена Зеленская выбирает как вещи из коллекций марки, так шьет эксклюзивные наряды на заказ. В нарядах от SIX. она была во время своего первого зарубежного визита в Брюссель, на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в Лондоне, на аудиенции с Папой Римским в Ватикане, во время визитов в Латвию и США. Костюмы от бренда SIX. стоят в среднем от 1100 евро.

Бренд SIX. создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан, за плечами у которой многолетний опыт создания одежды высочайшего качества. Смелые идеи и команда профессионалов в их реализации – главный постулат работы бренда. Именно эти качества подкупили и первую леди Украину, которая имеет хороший вкус.

Как ранее информировал портал "Комментарии", в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов : кто прибыл на мероприятие, организованное Елена Зеленская.

Напомним, Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов : среди участников — Марина Порошенко. 



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Источник: https://www.instagram.com/p/CS6fAhjMhTo/
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