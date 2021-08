Первая лети Украины Елена Зеленская открыла в Киеве первый Саммит леди и джентльменов, который сегодня проходит на территории заповедника "София Киевская". Зеленская имеет роскошный вид, на первой леди костюм нежного цвета айвори с широкими брюками от бренда SIX. дизайнера Юлии Богдан. Лацкан удлиненного пиджака украшает заметная брошь из коллекции "Независимая" GuniaxGuzema, которую создали специально к 30-летию Независимости Украины.

Жена украинского президента с удовольствием одевается в вещи украинского бренда SIX. и постоянно появляется в одежде бренда на особо важных для нее мероприятиях. Елена Зеленская выбирает как вещи из коллекций марки, так шьет эксклюзивные наряды на заказ. В нарядах от SIX. она была во время своего первого зарубежного визита в Брюссель, на встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом в Лондоне, на аудиенции с Папой Римским в Ватикане, во время визитов в Латвию и США. Костюмы от бренда SIX. стоят в среднем от 1100 евро.

Бренд SIX. создан в 2017 году дизайнером Юлией Богдан, за плечами у которой многолетний опыт создания одежды высочайшего качества. Смелые идеи и команда профессионалов в их реализации – главный постулат работы бренда. Именно эти качества подкупили и первую леди Украину, которая имеет хороший вкус.

