В Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов: кто прибыл на мероприятие, организованное Елена Зеленская

В понедельник, 23 августа, в Киеве стартовал саммит первых леди и джентльменов. На мероприятие прибыло более 20 участников, в том числе руководство ВОЗ, ООН и около десяти первых леди из разных стран мира. Международная площадка, инициирована Еленой Зеленской, должна стать платформой для обсуждения вопросов образования, здравоохранения, а также равных прав мужчин и женщин. Онлайн-трансляцию поздравления зарубежных гостей проводил UA: Первый.



Жена президента Европейской Рады, скриншот с видео

Первой на мероприятие прибыла, собственно, сама организатор — первая леди Украины Елена Зеленская. Среди первых на киевский саммит приехали также первые леди Ливана, Литвы, Сербии, Латвии и супруга президента Европейского Совета. В саммите примут участие некоторые представители стран онлайн — из Бразилии, Израиля, Германии, Коста-Рики и Хорватии, а также представители Европейского совета, ВОЗ и ООН.

Участники обсудят вызовы и возможности в новой реальности, когда старые методы и инструменты уже не работают, а новые еще не найдено либо не испытано. Первая леди Украины убеждена, что саммит позволит не только Украины решать актуальные проблемы, но и странам, представители которых приехали в Киев.



Ожидается, что такой саммит станет ежегодным, что позволит участникам обсуждать и влиять на решение актуальных проблем. Например, в этом году на саммите выступит афганская кинорежиссера Сахра Карими, которой Украина помогла выбраться из Афганистана.

Специальным гостем мероприятия является Насим Николас Талеб — американский публицист, экономист, автор ряда бестселлеров ( "Черный лебедь", "Антикрихкисть" и т.д.).

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