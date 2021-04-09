Бьют на расстояние 500 км: Россия перебросила к границе Украины "Искандеры"

Россия перебрасывает к границе с Украиной колонну оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые способны бить на расстояние до 500 километров. Колонна была замечена в Воронежской области. Об этом сообщает британское издание "Janes".

Ракетный комплекс "Искандер"

По сообщениям аналитиков издания, указанные комплексы состоят на вооружении 119-й ракетной бригады Центрального военного округа России. Отмечается, что колонна с "Искандерами" шла на север со станции Колодезная, а затем поехала на северо-восток через село Новая Усмань в Воронежской области.

Аналитик Том Баллок заявил, что российская военная группировка в Воронежской области не является наступательной, однако перемещение "Искандеров" является важным фактором. Согласно данным британцев, перемещение колонны было в конце марта.

Ракетные комплексы "Искандер" предназначены для того, чтобы уничтожать системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также других прикрывающих объектов на расстоянии до 500 километров.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Сама Россия свое участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. Войне на Донбассе предшествовала незаконная аннексия Крыма Россией в марте 2014 года после проведения так называемого "референдума".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему переговоры по Донбассу не могут сдвинуться с мертвой точки.

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