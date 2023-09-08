Британские самолеты начали патрулировать Черное море для защиты судов с украинским зерном

Боевые самолеты британских ВВС начали патрулировать акваторию Черного моря, утверждает издание The Telegraph. Патрулирование проводится для защиты торговых судов, везущих украинское зерно, от возможных атак со стороны РФ после ее выхода из "зерновой сделки". Об этом сообщают "Комментарии".

Корабль с украинским зерном

В последние недели британская авиация патрулирует Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, сообщила Даунинг-стрит.

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"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море, — пояснили в британском правительстве. — В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, перевозящим зерно".

Как отмечают британские журналисты, о новой миссии ВВС Его Величества стало известно после того, как правительство сообщило, что Объединенное Королевство планирует провести саммит, посвященный продовольственной безопасности и недоедания.

Как заявил британский премьер Риши Сунак, вопрос мировой продовольственной безопасности также будет обсуждаться на саммите G20 в Дели, который пройдет в эти выходные. На нем, как отметил Риши Сунак, "в очередной раз Владимиру Путину не удается показать свое лицо". Но одной задачей, на которой будут работать мировые лидеры это ослабление "мертвой хватки" Путина, которой он не пускает украинское зерно на мировые рынки.

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