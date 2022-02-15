Британская пресса назвала точное время "вторжения России в Украину"

Российская Федерация якобы намерена вторгнуться в Украину 16 февраля в три часа утра, нанеся нанеся массированный ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих. Об этом пишет британская газета The Sun, ссылаясь на высокопоставленные источники, в том числе и американскую разведку.

Британская пресса назвала конкретное время "вторжения России в Украину" - фото из открытых источников

По словам авторов материала, подготовка ко вторжению якобы будет продолжаться, несмотря на сообщения о том, что Россия отводит часть войск от украинской границы.

"Американская разведка сообщила, что наиболее вероятное время отдачи приказа Путина — три часа утра ( час ночи по британскому времени)", — пишет The Sun.

Британская пресс напоминает, что 15 февраля Россия заявила, что отводит около 10 000 военнослужащих из западных и южных районов страны в казармы после военных учений. Однако, по данным журналистов, около 130 000 остаются на восточных и южных границах Украины, а около 40 000 "пропутинских сил находятся в Беларуси на севере".





Отметим, что 15 февраля предстатель Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сделала заявление, что вторжение РФ в Украину остается очень вероятным сценарием и может произойти в ближайшее время. При этом чиновница высказывает мнение, что Москва может устроить "отвлекающий манёвр, провокацию, чтобы оправдать вторжение".

Напомним, что российские Южный и Западный военные округа возвращают войска в места дислокации после проведенных военных учений. С таким заявлением выступил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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