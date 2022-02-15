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В МИД Великобритании назвали вторжение России в Украину "весьма вероятным"

Лиз Трасс считает, что Россия может устроить "отвлекающий манёвр, провокацию"

сегодня, 12:02
Автор:

Денис Подставной
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вторжение России в Украину остается очень вероятным сценарием и может произойти в ближайшее время. Об этом пишет издание "Корреспондент". 

В МИД Великобритании назвали вторжение России в Украину "весьма вероятным"

Российские войска. Фото из открытых источников

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely – ред.). Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину", – говорит Лиз Трасс. 

При этом она считает, что Россия может устроить "отвлекающий манёвр, провокацию, чтобы оправдать вторжение".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Россия заявила об отводе войск. Вооруженные силы РФ возвращаются на места своей дислокации. Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений. 

Читайте также о том, что Резников внес ясность, в есть ли основания для введения военного положения в Украине. Также Министр просит украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошло происшествие в одном из городов. По нескольким полицейским открыли огонь посреди улицы, когда они прибыли на вызов. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и ранил четверых правоохранителей. Один из них получил серьезное ранение. Кроме того, в результате происшествия пострадала и местная жительница. Медики оценивают её состояние, как критическое. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4447455-v-myd-brytanyy-nazvaly-vesma-veroiatnym-vtorzhenye-rf-v-ukraynu
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