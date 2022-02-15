В МИД Великобритании назвали вторжение России в Украину "весьма вероятным"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вторжение России в Украину остается очень вероятным сценарием и может произойти в ближайшее время. Об этом пишет издание "Корреспондент".

Российские войска. Фото из открытых источников

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely – ред.). Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину", – говорит Лиз Трасс.

При этом она считает, что Россия может устроить "отвлекающий манёвр, провокацию, чтобы оправдать вторжение".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Россия заявила об отводе войск. Вооруженные силы РФ возвращаются на места своей дислокации. Южный и Западный военные округа начали возвращать войска в места дислокации после учений.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки произошло происшествие в одном из городов. По нескольким полицейским открыли огонь посреди улицы, когда они прибыли на вызов. Правонарушитель применил огнестрельное оружие и ранил четверых правоохранителей. Один из них получил серьезное ранение. Кроме того, в результате происшествия пострадала и местная жительница. Медики оценивают её состояние, как критическое. Подробно об этом читайте в нашем материале.





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