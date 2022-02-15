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Шольц летит в Москву на переговоры с Путиным: какое заявление планирует сделать немецкий канцлер

Шольц проведет переговоры с Путиным 15 февраля

сегодня, 13:09
Автор:

Карина Ожерельева
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Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 15 февраля, отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в рамках миссии по высоким ставкам. При этом крупнейший торговый партнер России в Европе предупреждает о дальновидных санкциях, если она атакует Украину. Об этом сообщает Reuters.

Шольц летит в Москву на переговоры с Путиным: какое заявление планирует сделать немецкий канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц - фото из открытых источников

Однодневная поездка Шольца после посещения Киева в понедельник, 14 февраля, является частью западной дипломатии, чтобы попытаться остановить потенциальную атаку, поскольку более 100 тысяч российских военных сосредоточены на границах Украины.

Канцлер заявил, что он закрепит сообщение Запада о том, что они открыты к диалогу о безопасности России, но введут санкции, если она вторгнется в Украину.

"Мы готовы к очень дальновидным и эффективным санкциям в координации с нашими союзниками", — сказал Шольц в Киеве в понедельник, 14 февраля, перед возвращением в Берлин.

В прошлом месяце, когда Шольца спросили о газопроводе "Северный поток-2" из России в Германию, который намерен доставить больше российского газа в Западную Европу, минуя традиционную транзитную страну Украину, Шольц заявил, что "все нужно будет обсудить, если будет военное вмешательство".

Но он не пообещал прекратить "Северный поток-2", в отличие от президента США Джо Байдена, заявившего в минувший понедельник, что газопровод будет остановлен, если Россия вторгнется.

Россия отрицает планы вторжения, обвиняя Запад в истерии.

Как сообщали ранее "Комментарии", после двух часов переговоров президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц вышли к прессе на брифинг и сделали несколько заявлений.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/scholz-flies-moscow-bid-avert-war-2022-02-15/
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