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Более миллиарда евро от Франции: о чем еще договорились Зеленский и Макрон

Франция выделит Украине 1,2 млрд. евро для стабилизации украинской экономики

сегодня, 17:31
Автор:

Людмила Слободенюк
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Стало известно, что вскоре Франция выделит Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи. Эти средства, по словам украинского президента Владимира Зеленского, будут направлены на стабилизацию экономики. Напомним, что макрофинансовая помощь – это кредитные деньги, которые предоставляются под выгодные проценты. Об этом пишет издание "DW", передает портал "Комментарии".

Более миллиарда евро от Франции: о чем еще договорились Зеленский и Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото с сайта президента Украины

"Мы уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины", — сказал Зеленский во время брифинга.

По результатам совместной встречи президентов Украины и Франции в Киеве 8 февраля была озвучена информация о том, что Франция поддержит украинскую экономику. Украина и Франция договорились о поставках в Украину 130 локомотивов французской компании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 миллионов евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на сумму 300 миллионов евро. А государственный концерт "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Thales International SAS, проектирующей и создающей системы для аэропортов, безопасности и транспорта.

Кроме того, Франция примет участие в реализации проекта по очистке питьевой воды в Мариуполе Донецкой области и реконструкции водоканала в городе Попасной Луганской области.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины . Журналистка издания Bloomberg в своем вопросе Макрону заявила, что тот якобы употреблял такой термин в отношении Украины, находясь во Франции. Однако он категорически возразил.

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Источник: https://www.dw.com/uk/frantsiia-vydilyla-ukraini-1-2-mlrd-ievro-makrofinansovoi-dopomohy-a-60701298/a-60701298?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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