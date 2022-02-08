Более миллиарда евро от Франции: о чем еще договорились Зеленский и Макрон

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Людмила Слободенюк
Стало известно, что вскоре Франция выделит Украине 1,2 млрд. евро макрофинансовой помощи. Эти средства, по словам украинского президента Владимира Зеленского, будут направлены на стабилизацию экономики. Напомним, что макрофинансовая помощь – это кредитные деньги, которые предоставляются под выгодные проценты. Об этом пишет издание "DW", передает портал "Комментарии".
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото с сайта президента Украины
По результатам совместной встречи президентов Украины и Франции в Киеве 8 февраля была озвучена информация о том, что Франция поддержит украинскую экономику. Украина и Франция договорились о поставках в Украину 130 локомотивов французской компании ALSTOM Transport SA на общую сумму 900 миллионов евро, а также 370 единиц пожарной техники Desautel на сумму 300 миллионов евро. А государственный концерт "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с французской компанией Thales International SAS, проектирующей и создающей системы для аэропортов, безопасности и транспорта.
Кроме того, Франция примет участие в реализации проекта по очистке питьевой воды в Мариуполе Донецкой области и реконструкции водоканала в городе Попасной Луганской области.
Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины . Журналистка издания Bloomberg в своем вопросе Макрону заявила, что тот якобы употреблял такой термин в отношении Украины, находясь во Франции. Однако он категорически возразил.Читайте также: Министр культуры пригрозил журналистам Reuters санкциями за интервью с главарем донецких оккупантов
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