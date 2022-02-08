logo

BTC/USD

43404.09

ETH/USD

3063.18

LTC/USD

133.08

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины
commentss НОВОСТИ Все новости

Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины

На вопрос журналистов о так называемой "финляндизации" Украины президент Франции Эммануэль Макрон высказался крайне негативно

сегодня, 15:33
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

После визита Эммануэль Макрона в Москву во многих СМИ появилось предположение о том, что французский лидер будет навязывать украинским властям якобы "нейтральный статус" в Европе. О "финляндизации", то есть статусе государства, которое может вступить в Евросоюз, но не будет членом НАТО, писали многие эксперты. Однако, когда такой вопрос на пресс-конференции поставила Макрону журналистка издания Bloomberg, тот категорически отрицал подобную позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в Киеве. Фото с сайта президента Украины

Журналистка издания Bloomberg в своем вопросе Макрону заявила, что тот якобы употреблял такой термин в отношении Украины, находясь во Франции. Однако он категорически возразил.

"Я такого не слышал и никогда не использовал подобные категории в отношении Украины", — сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, последние сутки в пророссийских СМИ всячески раскручивали тему "финляндизации Украины" в контексте того, что якобы именно с этим предложением Макрон и приезжал на встречу с Путиным. Эту идею даже комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

""Финляндизация" — это хорошо, но есть Конституция и доктринные документы Украины, где речь идет скорее об "антифинляндизации". Поэтому вопросов много", — заявил Песков.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что по итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился подражать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации. Макрон подчеркнул, что сейчас напряженность усиливается, усиливается уровень эскалации и это не в пользу ни России, ни европейцев.

Читайте также: Дерзость Путина неслучайна — подходим к моменту, что Украину будут заставлять выполнять "Минск"



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1025778344642571/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!