Макрон открестился от "финляндизации" Украины: я никогда не использовал такие термины

После визита Эммануэль Макрона в Москву во многих СМИ появилось предположение о том, что французский лидер будет навязывать украинским властям якобы "нейтральный статус" в Европе. О "финляндизации", то есть статусе государства, которое может вступить в Евросоюз, но не будет членом НАТО, писали многие эксперты. Однако, когда такой вопрос на пресс-конференции поставила Макрону журналистка издания Bloomberg, тот категорически отрицал подобную позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в Киеве. Фото с сайта президента Украины

Журналистка издания Bloomberg в своем вопросе Макрону заявила, что тот якобы употреблял такой термин в отношении Украины, находясь во Франции. Однако он категорически возразил.

"Я такого не слышал и никогда не использовал подобные категории в отношении Украины", — сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, последние сутки в пророссийских СМИ всячески раскручивали тему "финляндизации Украины" в контексте того, что якобы именно с этим предложением Макрон и приезжал на встречу с Путиным. Эту идею даже комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

""Финляндизация" — это хорошо, но есть Конституция и доктринные документы Украины, где речь идет скорее об "антифинляндизации". Поэтому вопросов много", — заявил Песков.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что по итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился подражать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации. Макрон подчеркнул, что сейчас напряженность усиливается, усиливается уровень эскалации и это не в пользу ни России, ни европейцев.

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