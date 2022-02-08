Министр культуры пригрозил журналистам Reuters санкциями за интервью с главарем донецких окупантов

Международное информационное агентство Reuters опубликовало интервью с Денисом Пушилиным, так называемым "главой ДНР". В украинском правительстве такой публикацией возмутились и даже пригрозили санкциями для тех журналистов, которые будут ездить на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой области в обход Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает портал "Комментарии".

Александр Ткаченко. Фото из открытых источников

Чиновника возмутила эта публикация на сайте авторитетного международного информагентства. Но большее внимание он обратил на то, что встреча журналиста с главарем терористов состоялась в оккупированном Донецке. А туда, согласно законам Украины, можно ездить только с разрешения украинской власти.

"Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это он должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение в иной способ будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что, прежде чем ехать туда и писать, стоит взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", — написал Ткаченко.

Он считает такие публикации в прессе — "легитимизацией терроризма" и призывает журналистов не создавать для оккупантов площадки для "озвучивания идей Кремля". Обращение к журналистам Александр Ткаченко продублировал на английском языке.

На эту публикацию отреагировал и министр иностранных дел Олег Николенко. Он написал в Twitter, что "в Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация".

Напомним, в упомянутой публикации Reuters Пушилина назвали "лидером отколотой Донецкой народной республики". Пушилин в интервью указывал на то, что якобы Запад и Украина обостряют конфликт и в случае нападения он будет просить поддержки у Кремля.

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